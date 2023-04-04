Белоруску Александра Соснович сыграет против американки Софии Кенин в первом круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 00:00 мск. Соснович — Кенин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соснович

Александра в этом году еще ни разу не выигрывала два матча подряд, но при этом она по-прежнему находится в топ-50.

На самом деле, все не так уж и плохо. Белорусская теннисистка смогла пройти первый круг не четырех предыдущих турнирах.

В Индиан-Уэллсе Соснович одержала победу над эстонкой Кайей Канепи, после чего проиграла Алене Остапенко.

В Майами Александра не смогла выиграть у чешки Барборы Крейчиковой (3:6, 2:6).

Что касается грунта, на котором будут проходить матчи в Чарльстоне, то в этом контексте важно отметить, что в прошлом сезоне Соснович выиграла три матча на Ролан Гаррос.

Кенин

София тем временем до сих пор находится за пределами топ-100. Но при этом очевидно, что американка добилась существенного прогресса в игре за последние несколько месяцев.

Кенин дошла до третьего круга на недавнем турнире в Майами. После побед над Сторм Хантер и Ангелиной Калининой чемпионка Australian Open-2020 уступила Бьянке Андрееску (4:6, 4:6).

Все прогнозы на теннис

В Индиан-Уэллсе бывшая четвертая ракетка мира проиграла во втором круге Елене Рыбакиной на двух тай-брейках — 6:7, 6:7.

Но также стоит обратить внимание на то, что Кенин ни разу не играла на грунте с июня 2021 года, когда ей удалось дойти до четвертого круга на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

На Соснович в этом матче можно поставить за 2.36, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.59.

Вряд ли в данном случае есть смысл рассматривать ставки на исход. Сложно сказать, как девушки проведут первый матч на грунте после большого перерыва.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.94.