Американец Бен Шелтон сыграет против француза Констана Лестьенна в первом круге турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 12:00 мск. Лестьенн — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лестьенн

Констан неудачно провел недавние турниры. Более того, после Открытого чемпионата Австралии у него до сих пор не было ни одной победы на уровне основной сетки.

Лестьенн не смог пройти первый круг на турнирах в Монпелье, Роттердаме, Дохе, Дубае и в Индиан-Уэллсе.

Самым пока что успешным для француза в этом году стал турнир в новозеландском Окленде — здесь он дошел до полуфинала.

В контексте предстоящей встречи с Шелтон также есть смысл обратить внимание на прошлогодние результаты Констана на грунте — четыре победы и семь поражений. При этом три из четырех матчей на этом покрытии он выиграл на «челленджере» в Остраве. В сезоне-2021 Лестьенн, мягко говоря, тоже не блистал на этом покрытии.

Шелтон

А Бен и вовсе не играл на грунте уже полтора года. Свой последний официальный матч на этом покрытии ре провел в октябре 2021-го на фьючерсе.

Поэтому возможности Шелтона на грунте — пока что полнейшая загадка.

В январе американский теннисист сенсационно добрался до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, но после этого Бен явно забуксовал.

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На четырех предыдущих турнирах Шелтон выиграл лишь один матч. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе ему удалось выиграть у Фабио Фоньини.

Прогноз и ставка

На Лестьенна в этом матче можно поставить за 2.05, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.77.

Главное оружие Шелтона — мощная первая подача. Но на грунте этого будет явно недостаточно. С остальными компонентами у американца пока есть проблемы.

Поэтому очевидно, что в данном случае на фаворита лучше не ставить.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.