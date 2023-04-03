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    Шелтон проиграет первый матч на грунте?

    Лестьенн — Шелтон. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Эшториле 3 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Лестьенн — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против француза Констана Лестьенна в первом круге турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 12:00 мск. Лестьенн — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Эшторил. Мужчины 03 Апреля 2023 года
    Констан Лестьенн (Франция)
  • Эшторил. Мужчины
    •  Констан Лестьенн (Франция) 11:00 Бен Шелтон (США) Бен Шелтон (США)
  • Эшторил. Мужчины
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    Лестьенн

    Констан неудачно провел недавние турниры. Более того, после Открытого чемпионата Австралии у него до сих пор не было ни одной победы на уровне основной сетки.

    Лестьенн не смог пройти первый круг на турнирах в Монпелье, Роттердаме, Дохе, Дубае и в Индиан-Уэллсе.

    Самым пока что успешным для француза в этом году стал турнир в новозеландском Окленде — здесь он дошел до полуфинала.

    В контексте предстоящей встречи с Шелтон также есть смысл обратить внимание на прошлогодние результаты Констана на грунте — четыре победы и семь поражений. При этом три из четырех матчей на этом покрытии он выиграл на «челленджере» в Остраве. В сезоне-2021 Лестьенн, мягко говоря, тоже не блистал на этом покрытии.

    Шелтон

    А Бен и вовсе не играл на грунте уже полтора года. Свой последний официальный матч на этом покрытии ре провел в октябре 2021-го на фьючерсе.

    Поэтому возможности Шелтона на грунте — пока что полнейшая загадка.

    В январе американский теннисист сенсационно добрался до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, но после этого Бен явно забуксовал.

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    На четырех предыдущих турнирах Шелтон выиграл лишь один матч. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе ему удалось выиграть у Фабио Фоньини.

    Прогноз и ставка

    На Лестьенна в этом матче можно поставить за 2.05, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.77.

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    Главное оружие Шелтона — мощная первая подача. Но на грунте этого будет явно недостаточно. С остальными компонентами у американца пока есть проблемы.

    Поэтому очевидно, что в данном случае на фаворита лучше не ставить.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Лестьенн — Шелтон: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на теннис. Шелтон проиграет первый матч на грунте?
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