Чешка Петра Квитова сыграет против румынки Сораны Кырсти в полуфинале турнира в Майами. Матч пройдет 31 марта, начало — в 22:00 мск. Квитова — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Квитова

Петра впервые в карьере добралась в Майами до полуфинала. Как ни странно, ранее она ни разу не проходила здесь дальше 1/4 финала.

В предыдущем матче Квитова остановила россиянку Екатерину Александрову — 6:4, 3:6, 6:3.

В решающем сете чешская теннисистка классно провела все геймы на собственной подаче и сделал один брейк, который в итоге стал ключевым.

В предыдущих матчах Квитова выиграла у Линды Носковой, Донны Векич и Варвары Грачевой. Здесь ей ни разу не понадобилась дополнительная партия.

Кырстя

Сорана тем временем добралась до полуфинала на уровне WTA 1000 впервые с 2013 года.

И на текущем турнире Кырстя преподнесла пока что главную сенсацию. В четвертьфинале румынская теннисистка тормознула Арину Соболенко — 6:4, 6:4.

После матча белоруска жаловалась на условия, жару, но главная причина поражения — классная игра соперницы.

Все прогнозы на теннис

Сорана взяла 85 процентов очков на первой подаче и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Да, Кырстя позволила Арине забрать на приеме два гейма, но в целом она была лучше одной из главных фавориток турнира.

Кырстя в текущем сезоне выиграла три из пяти матчей против соперниц из топ-5.

Прогноз и ставка

На Квитову в этом матче можно поставить за 1.79, победу Кырсти букмекеры предлагают за 2.03.

У Петры и Сораны большая история противостояния. На данный момент счет 6-4 в пользу чешской теннисистки.

В прошлом сезоне Кырстя разгромила экс-первую ракетку мира на Открытом чемпионате Австралии — 6:2, 6:2. Позже Квитова взяла реванш на турнире в Цинциннати — 6:2, 6:3.

Есть подозрение, что в предстоящем матче девушки не ограничатся двумя сетами. При этом ставки на исход в данном случае лучше не трогать.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,0 за 1.92.