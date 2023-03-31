ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Боруссия»Чемпионские гонки, места в еврокубках, вылеты и битва за честь. За чем следить в топ-5 лигах Европы Маурисио ПочеттиноТренерская карусель. Как сборная Бразилии может помочь Почеттино оказаться в «Реале» UFLUFL: шесть главных моментов, увиденных в геймплейном видео
  • 10:46
    • «Спартак» может расстаться с большей частью легионеров
    Все новости спорта

    Квитова тоже проиграет Кырсте?

    Квитова — Кырстя. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Майами 31 марта 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Петра Квитова Прогнозы на Сорана Кырстя
    Прогноз и ставки на Квитова — Кырстя
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Петра Квитова
    Чешка Петра Квитова сыграет против румынки Сораны Кырсти в полуфинале турнира в Майами. Матч пройдет 31 марта, начало — в 22:00 мск. Квитова — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Женщины 31 Марта 2023 года

    Квитова

    Петра впервые в карьере добралась в Майами до полуфинала. Как ни странно, ранее она ни разу не проходила здесь дальше 1/4 финала.

    В предыдущем матче Квитова остановила россиянку Екатерину Александрову — 6:4, 3:6, 6:3.

    В решающем сете чешская теннисистка классно провела все геймы на собственной подаче и сделал один брейк, который в итоге стал ключевым.

    В предыдущих матчах Квитова выиграла у Линды Носковой, Донны Векич и Варвары Грачевой. Здесь ей ни разу не понадобилась дополнительная партия.

    Кырстя

    Сорана тем временем добралась до полуфинала на уровне WTA 1000 впервые с 2013 года.

    И на текущем турнире Кырстя преподнесла пока что главную сенсацию. В четвертьфинале румынская теннисистка тормознула Арину Соболенко — 6:4, 6:4.

    После матча белоруска жаловалась на условия, жару, но главная причина поражения — классная игра соперницы.

    Все прогнозы на теннис

    Сорана взяла 85 процентов очков на первой подаче и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Да, Кырстя позволила Арине забрать на приеме два гейма, но в целом она была лучше одной из главных фавориток турнира.

    Кырстя в текущем сезоне выиграла три из пяти матчей против соперниц из топ-5.

    Прогноз и ставка

    На Квитову в этом матче можно поставить за 1.79, победу Кырсти букмекеры предлагают за 2.03.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    У Петры и Сораны большая история противостояния. На данный момент счет 6-4 в пользу чешской теннисистки.

    В прошлом сезоне Кырстя разгромила экс-первую ракетку мира на Открытом чемпионате Австралии — 6:2, 6:2. Позже Квитова взяла реванш на турнире в Цинциннати — 6:2, 6:3.

    Есть подозрение, что в предстоящем матче девушки не ограничатся двумя сетами. При этом ставки на исход в данном случае лучше не трогать.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Касива Рейсол — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Банга — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фортуна — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Дженоа — Реджина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Дандолк — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бернли — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.58
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Леванте — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Индиана — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Квитова — Кырстя: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на теннис. Квитова тоже проиграет Кырсте?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры