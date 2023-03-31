Квитова
Петра впервые в карьере добралась в Майами до полуфинала. Как ни странно, ранее она ни разу не проходила здесь дальше 1/4 финала.
В предыдущем матче Квитова остановила россиянку Екатерину Александрову — 6:4, 3:6, 6:3.
В решающем сете чешская теннисистка классно провела все геймы на собственной подаче и сделал один брейк, который в итоге стал ключевым.
В предыдущих матчах Квитова выиграла у Линды Носковой, Донны Векич и Варвары Грачевой. Здесь ей ни разу не понадобилась дополнительная партия.
Кырстя
Сорана тем временем добралась до полуфинала на уровне WTA 1000 впервые с 2013 года.
И на текущем турнире Кырстя преподнесла пока что главную сенсацию. В четвертьфинале румынская теннисистка тормознула Арину Соболенко — 6:4, 6:4.
После матча белоруска жаловалась на условия, жару, но главная причина поражения — классная игра соперницы.
Сорана взяла 85 процентов очков на первой подаче и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Да, Кырстя позволила Арине забрать на приеме два гейма, но в целом она была лучше одной из главных фавориток турнира.
Кырстя в текущем сезоне выиграла три из пяти матчей против соперниц из топ-5.
Прогноз и ставка
На Квитову в этом матче можно поставить за 1.79, победу Кырсти букмекеры предлагают за 2.03.
У Петры и Сораны большая история противостояния. На данный момент счет 6-4 в пользу чешской теннисистки.
В прошлом сезоне Кырстя разгромила экс-первую ракетку мира на Открытом чемпионате Австралии — 6:2, 6:2. Позже Квитова взяла реванш на турнире в Цинциннати — 6:2, 6:3.
Есть подозрение, что в предстоящем матче девушки не ограничатся двумя сетами. При этом ставки на исход в данном случае лучше не трогать.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,0 за 1.92.