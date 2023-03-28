Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 18:00 мск. Синнер — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Янник спокойно прошел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни одного сета.

В первом матче итальянский теннисист одержал победу над сербом Ласло Дьере — 6:4, 6:2.

Дальше была победа над болгарином Григором Димитровым — 6:3, 6:4.

Синнер дважды терял подачу в матче с Димитровым, но при этом очень сильно играл на приеме, сумев реализовать пять брейк-пойнтов. Во втором сете соперник дважды вел с брейком, но Янник все равно не позволил ему перевести игру в третью партию.

В прошлом году Синнер дошел в Майами до четвертьфинала, а в сезоне-2021 — до финала.

Рублев

Андрей тоже уверенно преодолел предыдущие раунды. Как и Синнер, он тоже пока не проиграл ни одного сета.

В матче третьего круга Рублев разгромил Миомира Кецмановича — 6:1, 6:2.

На этот раз россиянин шикарно играл на собственной подаче — у серба не было ни одного брейк-пойнта.

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В первом матче Рублев остановил американца Джеффри Джона Вольфа — 7:6, 6:4.

Лучшим результатом Рублева в Майами пока что остается выход в полуфинал в сезоне-2021.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.51, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.56.

В прошлом году Андрей уступил Яннику на «Мастерсе» в Монте-Карло. А на «Ролан Гаррос» итальянец не смог доиграть матч с российским теннисистом из-за травмы.

Но оба матча показали, что Рублеву очень тяжело давалась игра против такого соперника. Предстоящая встреча не станет исключением.

Ставка — победа Синнера + тотал больше 21,5 за 2.60.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.09.