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    Рублев проиграет Синнеру с разгромным счетом?

    Синнер — Рублев. Прогноз (к. 2.09) и ставки на «Мастерс» в Майами 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 18:00 мск. Синнер — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 28 Марта 2023 года

    Синнер

    Янник спокойно прошел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни одного сета.

    В первом матче итальянский теннисист одержал победу над сербом Ласло Дьере — 6:4, 6:2.

    Дальше была победа над болгарином Григором Димитровым — 6:3, 6:4.

    Синнер дважды терял подачу в матче с Димитровым, но при этом очень сильно играл на приеме, сумев реализовать пять брейк-пойнтов. Во втором сете соперник дважды вел с брейком, но Янник все равно не позволил ему перевести игру в третью партию.

    В прошлом году Синнер дошел в Майами до четвертьфинала, а в сезоне-2021 — до финала.

    Рублев

    Андрей тоже уверенно преодолел предыдущие раунды. Как и Синнер, он тоже пока не проиграл ни одного сета.

    В матче третьего круга Рублев разгромил Миомира Кецмановича — 6:1, 6:2.

    На этот раз россиянин шикарно играл на собственной подаче — у серба не было ни одного брейк-пойнта.

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    В первом матче Рублев остановил американца Джеффри Джона Вольфа — 7:6, 6:4.

    Лучшим результатом Рублева в Майами пока что остается выход в полуфинал в сезоне-2021.

    Прогноз и ставка

    На Синнера в этом матче можно поставить за 1.51, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.56.

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    В прошлом году Андрей уступил Яннику на «Мастерсе» в Монте-Карло. А на «Ролан Гаррос» итальянец не смог доиграть матч с российским теннисистом из-за травмы.

    Но оба матча показали, что Рублеву очень тяжело давалась игра против такого соперника. Предстоящая встреча не станет исключением.

    Ставка — победа Синнера + тотал больше 21,5 за 2.60.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.09.

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    Синнер — Рублев: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на теннис. Рублев проиграет Синнеру с разгромным счетом?
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