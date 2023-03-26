Фриц
Тейлор в первом матче уверенно выиграл у Эмилио Навы — 6:4, 6:1.
Сопернику даже удалось взять на приеме один гейм, но при этом Фриц реализовал четыре брейк-пойнта.
И в целом Тейлор здорово проводил розыгрыши на собственной подаче, взяв 85 процентов очков на первом мяче и 64 — на втором.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Фриц проиграл в четвертьфинале Яннику Синнеру (4:6, 6:4, 4:6). В этом матче американец так и не справился с погодными условиями — в решающем сете итальянец заметно лучше адаптировался к сильному ветру.
Шаповалов
Денис в предыдущем раунде одержал победу над Гидо Пельей — 6:3, 3:6, 6:3.
Шаповалов здорово провел первую и третью партии, тогда как во второй его подвели ошибки на подаче, в том числе семь двойных.
В Индиан-Уэллсе канадский теннисист сразу же проиграл французу Уго Умберу (5:7, 4:6), а в Акапулько после победы над Миомиром Кецмановичем его остановил Фриц.
Также стоит обратить внимание на то, что Шаповалов не выиграл ни одного матча в Далласе и Делрей-Бич, проиграв Ибину У и Майклу Ммо соответственно.
Прогноз и ставка
На Фрица в этом матче можно поставить за 1.34, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 3.26.
Денис по прежнему ведет в противостоянии с Тейлором. На данный момент счет 6-3 в пользу канадца.
Однако в последнее время Фриц явно научился играть против Шаповалова. Достаточно вспомнить недавнюю победу в Акапулько со счетом 6:4, 6:4.
Скорее всего, Фриц снова обыграет представителя Канады. В первую очередь, за счет такого, что он гораздо меньше ошибается на собственной подаче.
Ставка — победа Фрица + тотал геймов больше 21,5 за 2.36.