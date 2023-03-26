Американец Тейлор Фриц сыграет против канадца Дениса Шаповалова в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 20:30 мск. Фриц — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Тейлор в первом матче уверенно выиграл у Эмилио Навы — 6:4, 6:1.

Сопернику даже удалось взять на приеме один гейм, но при этом Фриц реализовал четыре брейк-пойнта.

И в целом Тейлор здорово проводил розыгрыши на собственной подаче, взяв 85 процентов очков на первом мяче и 64 — на втором.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Фриц проиграл в четвертьфинале Яннику Синнеру (4:6, 6:4, 4:6). В этом матче американец так и не справился с погодными условиями — в решающем сете итальянец заметно лучше адаптировался к сильному ветру.

Шаповалов

Денис в предыдущем раунде одержал победу над Гидо Пельей — 6:3, 3:6, 6:3.

Шаповалов здорово провел первую и третью партии, тогда как во второй его подвели ошибки на подаче, в том числе семь двойных.

Все прогнозы на теннис

В Индиан-Уэллсе канадский теннисист сразу же проиграл французу Уго Умберу (5:7, 4:6), а в Акапулько после победы над Миомиром Кецмановичем его остановил Фриц.

Также стоит обратить внимание на то, что Шаповалов не выиграл ни одного матча в Далласе и Делрей-Бич, проиграв Ибину У и Майклу Ммо соответственно.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 1.34, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 3.26.

Денис по прежнему ведет в противостоянии с Тейлором. На данный момент счет 6-3 в пользу канадца.

Однако в последнее время Фриц явно научился играть против Шаповалова. Достаточно вспомнить недавнюю победу в Акапулько со счетом 6:4, 6:4.

Скорее всего, Фриц снова обыграет представителя Канады. В первую очередь, за счет такого, что он гораздо меньше ошибается на собственной подаче.

Ставка — победа Фрица + тотал геймов больше 21,5 за 2.36.