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    Сможет ли Сафиуллин пройти первый раунд в Майами?

    Баррер — Сафиуллин. Прогноз (к. 2.26) и ставки на «Мастерс» в Майами 23 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Баррер — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Грегуара Баррера в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Баррер — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Баррер

    Грегуар здорово провел несколько турниров в начале года, но сейчас у него явно не самая удачная полоса.

    На прошлой неделе Баррер не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Финиксе, сразу же проиграв соотечественнику Кентену Алису, причем с разгромным счетом.

    В Индиан-Уэллсе французский теннисист тоже не прошел ни одного раунда. Здесь его остановил Джек Сок.

    Месяц назад Баррер прошел один раунд в Марселе. После победы над Марком-Андреа Хюслером 29-летний теннисист уступил Александру Бублику.

    Пока что главными достижениями Баррера в этом сезоне остаются победа над «челленджере» в Кемпере и выход в четвертьфинал турнира в Монпелье.

    Сафиуллин

    Роман тем временем пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у австрийца Филипа Мизолича (6:3, 6:3).

    На прошлой неделе россиянин тоже сыграл на «челленджере» в Финиксе. В первом матче Сафиуллин уверенно выиграл у Педро Мартинеса, после чего уступил Нуну Боржесу.

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    В целом пока что Роман выступает на лучшим образом, особенно это касается турниров ATP.

    В Роттердаме и Дубае Сафиуллин не прошел квалификацию, а в Марселе и Индиан-Уэллсе проиграл в первом круге.

    Прогноз и ставка

    На Баррера в этом матче можно поставить за 2.26, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.64.

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    Сложно сказать, почему россиянина считают фаворитом предстоящего матча. Это далеко не так. Скорее можно поверить в то, что француз спокойно возьмет два сета и выйдет в следующий раунд. Сафиуллин в последнее время совершенно не впечатляет.

    Ставка — победа Баррера за 2.26.

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    Баррер — Сафиуллин: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин пройти первый раунд в Майами?
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