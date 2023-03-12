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    Рууд снова обыграет Гарина на харде

    Гарин — Рууд. Прогноз (к. 1.96) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 12 марта 2023 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против чилийца Кристиана Гарина в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 21:00 мск. Гарин — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гарин

    Кристиан пробился в основную сетку через квалификацию. В текущем рейтинге он занимает всего лишь 97-е место (относительно не так давно был 17-м).

    В первом круге Гарин одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 6:4, 6:2.

    Дальше была разгромная победа над Есихито Нисиокой — 6:4, 6:0. Японец, по всей видимости, был уверен, что спокойно обыграет грунтовика.

    Примечательно, что на своем любимом покрытии чилиец в этом сезоне пока что не показал ничего выдающегося. Разве что можно отметить победу над Домиником Тимом в первом круге турнира в Сантьяго.

    Рууд

    Каспер до «Мастерса» в Индиан-Уэллс проиграл на старте сезона больше половины матчей — четыре из семи.

    В конце прошлого года Рууд отказался от отпуска ради участия в серии выставочных матчей. Норвежец решил отдохнуть сразу после Открытого чемпионата Австралии.

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    Возвращение получилось так себе. В Акапулько Рууд уже во втором круге проиграл японцу Таро Даниэлю — 5:7, 6:2, 6:7. При этом в третьем сете финалист US Open-2021 не реализовал два матчбола.

    На этой неделе Рууд стартовал с уверенной победы над аргентинцем Диего Шварцманом — 6:2, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Гарина в этом матче можно поставить за 4.30, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.22.

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    В сезоне-2019 Каспер дважды проиграл чилийцу на грунте. В начале прошлого года норвежец взял реванш на Кубке ATP, обыграв Гарина со счетом 6:4, 6:1.

    Вполне можно допустить, что у Рууда снова не будет серьезных проблем.

    Ставка — победа Рууда + тотал геймов меньше 21,5 за 1.96.

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    Гарин — Рууд: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на теннис. Рууд снова обыграет Гарина на харде
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