Россиянка Варвара Грачева сыграет против американки Слоун Стивенс в четвертьфинале турнира в Остине (США). Матч пройдет 4 марта, начало — в 03:00 мск. Грачева — Стивенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грачева

Варвара второй раз в сезоне выиграла два матча подряд на уровне основной сетки WTA.

И надо признать, что в этом году Грачева играет значительно лучше, чем в прошлом, несмотря на то, что у нее по-прежнему нет каких-то супер результатов.

Россиянка начала турнир в Остине с победы над полуфиналисткой Australian Open-2023 Магдой Линетт — 6:3, 4:6, 6:4. В решающем сете ей удалось сделать три брейка.

Во втором круге Грачева одержала победу над Анной Блинковой — 6:3, 6:7, 6:1. И в этом матче Варвара снова классно действовала на приеме, сумев реализовать семь брейк-пойнтов.

Стивенс

Слоун тем временем дошла до четвертьфинала на втором турнире подряд. На прошлой неделе она выиграла два матча в мексиканской Мериде, после чего ее остановила Камила Джорджи.

Интересно, что американка не взяла ни одного гейма в матче с итальянкой — 0:6, 0:6.

На этой неделе Стивенс пока что не отдала ни одного сета.

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В первом матче чемпионка US Open-2017 выиграла у Тейлор Таунсенд, а во втором — у Хезер Уотсон.

Прогноз и ставка

На Грачеву в этом матче можно поставить за 2.46, победу Стивенс букмекеры предлагают за 1.55.

Как раз на прошлой неделе Варвара уступила Слоун в четвертьфинале турнира в Мериде — 7:5, 2:6, 6:7. В решающей партии россиянка вела с брейком, но в итоге не воспользовалась преимуществом.

Также стоит отметить, что два года назад Грачева обыграла Стивенс на турнире в Мельбурне.

В общем, здесь явно намечается что-то серьезное. Вполне вероятно, что теннисисткам снова не хватит двух сетов.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.45.

Также можно рассмотреть смелую ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.42.