Грачева
Варвара второй раз в сезоне выиграла два матча подряд на уровне основной сетки WTA.
И надо признать, что в этом году Грачева играет значительно лучше, чем в прошлом, несмотря на то, что у нее по-прежнему нет каких-то супер результатов.
Россиянка начала турнир в Остине с победы над полуфиналисткой Australian Open-2023 Магдой Линетт — 6:3, 4:6, 6:4. В решающем сете ей удалось сделать три брейка.
Во втором круге Грачева одержала победу над Анной Блинковой — 6:3, 6:7, 6:1. И в этом матче Варвара снова классно действовала на приеме, сумев реализовать семь брейк-пойнтов.
Стивенс
Слоун тем временем дошла до четвертьфинала на втором турнире подряд. На прошлой неделе она выиграла два матча в мексиканской Мериде, после чего ее остановила Камила Джорджи.
Интересно, что американка не взяла ни одного гейма в матче с итальянкой — 0:6, 0:6.
На этой неделе Стивенс пока что не отдала ни одного сета.
В первом матче чемпионка US Open-2017 выиграла у Тейлор Таунсенд, а во втором — у Хезер Уотсон.
Прогноз и ставка
На Грачеву в этом матче можно поставить за 2.46, победу Стивенс букмекеры предлагают за 1.55.
Как раз на прошлой неделе Варвара уступила Слоун в четвертьфинале турнира в Мериде — 7:5, 2:6, 6:7. В решающей партии россиянка вела с брейком, но в итоге не воспользовалась преимуществом.
Также стоит отметить, что два года назад Грачева обыграла Стивенс на турнире в Мельбурне.
В общем, здесь явно намечается что-то серьезное. Вполне вероятно, что теннисисткам снова не хватит двух сетов.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.45.
Также можно рассмотреть смелую ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.42.