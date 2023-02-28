ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПора ставить точку. История Неймара в «ПСЖ» подходит к концу Дани КарвахальКарвахаль — настоящий «зверь» «Реала» Серхио РамосТрансферный дайджест. 21 — 27 февраля
  • 10:10
    • Слуцкий: Футбол «Спартака» — это очень современно и круто
    Все новости спорта

    Хуркач не сможет разгромить Шевченко

    Шевченко — Хуркач. Прогноз (к. 2.04) и ставки на турнир в Дубае 28 февраля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Хуберт Хуркач
    Прогноз и ставки на Шевченко — Хуркач
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хуберт Хуркач
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против поляка Хуберта Хуркача в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 19:30 мск. Шевченко — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Дубай. Мужчины 28 Февраля 2023 года
    Alexander Shevchenko
  • Дубай. Мужчины
    •  Alexander Shevchenko 19:30 Хуберт Хуркач Хуберт Хуркач
  • Польша
    •

    Шевченко

    Александр попал в основную сетку как лаки-лузер. Россиянин заменил Энди Маррея, который решил пропустить турнир в Дубае после выхода в финал в Дохе.

    В финале квалификации Шевченко играл с Павлом Котовым, но снялся при счете 3:6, 0:2 из-за травмы правого запястья.

    Примечательно, что перед этим россиянин одержал волевую победу над белорусом Ильей Ивашко — 4:6, 7:6, 6:2.

    В Дохе Шевченко тоже не смог пройти квалификацию, сразу же проиграв финну Отто Виртанену.

    Главным успехом Шевченко в этом сезоне пока что остается победа на «челленджере» в Тенерифе. В финале 22-летний теннисист выиграл у австрийца Себастьяна Офнера.

    Хуркач

    Хуберт на прошлой неделе выиграл турнир в Марселе. Этот титул стал для него шестым в карьере.

    В финале Хуркач одержал победу над французом Бенжаменом Бонзи — 6:3, 7:6.

    Перед этим польский теннисист остановил швейцарца Леандро Риди, шведа Микаэля Имера и представителя Казахстана Александра Бублика.

    Все прогнозы на теннис

    В Роттердаме Хуркач с трудом выиграл у Роберто Баутисты-Агута, после чего уступил на двух тай-брейках Григору Димитрову.

    В прошлом году Хуркач дошел в Дубае до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 7.40, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.10.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Возможно, Хуберт будет слегка уставшим, все-таки позади непростая неделя, но есть подозрение, что россиянину это не поможет. Поляк, как это часто бывает, выйдет в следующий раунд благодаря классной игре на подаче.

    Другой вопрос, что до явного разгрома здесь вряд ли дойдет.

    Ставка — победа Хуркача + тотал геймов больше 19,5 за 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кресси — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Медведев — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Минай — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Джокович — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  7.50
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Кремонезе — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Дэвис — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Сток Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лестер — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шевченко — Хуркач: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 28.02.2023. Прогнозы на теннис. Хуркач не сможет разгромить Шевченко
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры