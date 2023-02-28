Россиянин Александр Шевченко сыграет против поляка Хуберта Хуркача в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 19:30 мск. Шевченко — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шевченко

Александр попал в основную сетку как лаки-лузер. Россиянин заменил Энди Маррея, который решил пропустить турнир в Дубае после выхода в финал в Дохе.

В финале квалификации Шевченко играл с Павлом Котовым, но снялся при счете 3:6, 0:2 из-за травмы правого запястья.

Примечательно, что перед этим россиянин одержал волевую победу над белорусом Ильей Ивашко — 4:6, 7:6, 6:2.

В Дохе Шевченко тоже не смог пройти квалификацию, сразу же проиграв финну Отто Виртанену.

Главным успехом Шевченко в этом сезоне пока что остается победа на «челленджере» в Тенерифе. В финале 22-летний теннисист выиграл у австрийца Себастьяна Офнера.

Хуркач

Хуберт на прошлой неделе выиграл турнир в Марселе. Этот титул стал для него шестым в карьере.

В финале Хуркач одержал победу над французом Бенжаменом Бонзи — 6:3, 7:6.

Перед этим польский теннисист остановил швейцарца Леандро Риди, шведа Микаэля Имера и представителя Казахстана Александра Бублика.

Все прогнозы на теннис

В Роттердаме Хуркач с трудом выиграл у Роберто Баутисты-Агута, после чего уступил на двух тай-брейках Григору Димитрову.

В прошлом году Хуркач дошел в Дубае до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Шевченко в этом матче можно поставить за 7.40, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.10.

Возможно, Хуберт будет слегка уставшим, все-таки позади непростая неделя, но есть подозрение, что россиянину это не поможет. Поляк, как это часто бывает, выйдет в следующий раунд благодаря классной игре на подаче.

Другой вопрос, что до явного разгрома здесь вряд ли дойдет.

Ставка — победа Хуркача + тотал геймов больше 19,5 за 2.04.