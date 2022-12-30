Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 30 декабря, начало — в 12:00 мск. Вавринка — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вавринка

Вавринка в начале года вернулся в тур после серьезной травмы стопы. И поначалу ему было очень сложно.

Более того, с марта по сентябрь Стэн выиграл лишь три матча. Швейцарцу банально не хватало выносливости на всю игру. Он мог здорово провести первый сет, но потом легко отдать две партии.

Первым по-настоящему серьезным успехом для бывшей третьей ракетки мира стал выход в полуфинал турнира в Меце. Во втором раунде 37-летний теннисист выиграл у Даниила Медведева.

На октябрьском турнире в Базеле Вавринка одержал победу над финалистом Ролан Гаррос и US Open Каспером Руудом, а на недавнем выставочном турние в Эр-Рияде ему удалось обыграть Андрея Рублева.

Бублик

Бублик в начале декабря выступил на выставочном турнире во Франции. В полуфинале Александр проиграл датчанину Хольгеру Руне (3:6, 2:6).

Представитель Казахстана завершил сезон на 37-м месте в рейтинге ATP. Хотя в какой-то момент он поднимался даже на 30-ю строчку.

Осенью Бублик дошел до финала в Меце, в том числе благодаря победе над Руне в четвертьфинале.

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На турнирах во Флоренции и Базеле 25-летний теннисист выиграл по два матча. В первом случае его остановил Джеффри Джон Вольф, а во втором — Феликс Оже-Альяссим.

Прогноз и ставка

На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.87, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.93.

Зная не совсем серьезный характер Бублика, можно предположить, что у Вавринки в предстоящем матче будет больше мотивации.

Кроме того, недавние матчи с Эр-Рияде показали, что швейцарец, похоже, находится в хорошей физической форме.

Ставка — победа Вавринки за 1.87.