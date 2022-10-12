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    У Касаткиной будут проблемы в первом матче в Сан-Диего

    Фернандес — Касаткина. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Сан-Диего 12 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Фернандес — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 12 октября, начало — в 00:30 мск. Фернандес — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Женщины 12 Октября 2022 года
    Лейла Фернандес (Канада)
  • Сан-Диего. Женщины
    •  Лейла Фернандес (Канада) 00:30 Дарья Касаткина (Россия) Дарья Касаткина (Россия)
  • Сан-Диего. Женщины
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    Фернандес

    Фернандес, похоже, пока так и не набрала форму после травмы. Ей пришлось прошлось пропустить почти три месяца из-за стрессового перелома стопы.

    В августе канадская теннисистка прошла один раунд на крупном турнира в Торонто. А в Цинциннати она сразу же проиграла россиянке Екатерина Александровой.

    На Открытом чемпионате США Фернандес уступила в во втором раунде еще одной представительнице России Людмиле Самсоновой.

    В этом году Лейла выиграла один турнир. В начале марта она взяла титул в мексиканском Монтеррее.

    Касаткина

    Касаткина тем временем на прошлой неделе не очень хорошо выступила в Остраве.

    В первом раунде Дарья одержала победу над британкой Эммой Радукану, но развить успех в конечном итоге не удалось.

    В следующем матче Касаткина проиграла набравшей невероятную форму Екатерине Александровой.

    Все прогнозы на теннис

    В целом можно сказать, что вторая половина сезона получается неоднозначной для Касаткиной. С одной стороны, можно вспомнить ее успехи в Сан-Хосе и канадском Гранби, но при этом были и явные провалы.

    Прогноз и ставка

    На Фернандес в этом матче можно поставить за 2.30, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.62.

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    Весной Дарья проиграла Лейле на турнире в Риме. Канадская теннисистка дожала россиянку на тай-брейке решающего сета.

    И есть подозрение, что в предстоящем матче Касаткину тоже ждет серьезное испытание. У Фернандес все-таки было достаточно времени, чтобы набрать форму и избавиться от последствий травмы.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.97.

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    Фернандес — Касаткина: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 12.10.2022. Прогнозы на теннис. У Касаткиной будут проблемы в первом матче в Сан-Диего
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