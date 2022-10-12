Фернандес
Фернандес, похоже, пока так и не набрала форму после травмы. Ей пришлось прошлось пропустить почти три месяца из-за стрессового перелома стопы.
В августе канадская теннисистка прошла один раунд на крупном турнира в Торонто. А в Цинциннати она сразу же проиграла россиянке Екатерина Александровой.
На Открытом чемпионате США Фернандес уступила в во втором раунде еще одной представительнице России Людмиле Самсоновой.
В этом году Лейла выиграла один турнир. В начале марта она взяла титул в мексиканском Монтеррее.
Касаткина
Касаткина тем временем на прошлой неделе не очень хорошо выступила в Остраве.
В первом раунде Дарья одержала победу над британкой Эммой Радукану, но развить успех в конечном итоге не удалось.
В следующем матче Касаткина проиграла набравшей невероятную форму Екатерине Александровой.
В целом можно сказать, что вторая половина сезона получается неоднозначной для Касаткиной. С одной стороны, можно вспомнить ее успехи в Сан-Хосе и канадском Гранби, но при этом были и явные провалы.
Прогноз и ставка
На Фернандес в этом матче можно поставить за 2.30, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.62.
Весной Дарья проиграла Лейле на турнире в Риме. Канадская теннисистка дожала россиянку на тай-брейке решающего сета.
И есть подозрение, что в предстоящем матче Касаткину тоже ждет серьезное испытание. У Фернандес все-таки было достаточно времени, чтобы набрать форму и избавиться от последствий травмы.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.97.