Британец Энди Маррей сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге турнира в Хихоне (Испания). Матч пройдет 11 октября, начало — в 17:30 мск. Давидович-Фокина — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

Давидович-Фокина на прошлой неделе провалил турнир в Астане. В первом же матче испанец сенсационно проиграл россиянину Павлу Котову.

В этом сезоне Алехандро пока не выиграл ни одного матча на крытых кортах. В прошлом году у него было девять победы в 19-ти матчах в помещении.

Матч против Котова стал для Давидовича-Фокины первым после Открытого чемпионата США, на котором он прошел три раунда.

Также стоит отметить, что в августе Алехандро не выиграл ни одного матча в Монреале и Цинциннати. Правда, там ему сразу пришлось играть против серьезных соперников — Диего Шварцмана и Ника Кирьоса.

Маррей

Маррей тем временем после US Open провел пока только два матча. В первом Энди выиграл у представителя Казахстана Дмитрия Попко в рамках Кубка Дэвиса.

И вскоре после этого Маррей стал одним из участников Кубка Лейвера, на котором свой прощальный матч провел легендарный Роджер Федерер.

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Британец сыграл один матч в одиночном разряде, уступив австралийцу Алексу Де Минауру.

В этом сезоне Маррей провел на крытых корта три матча, в которых одержал одну победу и потерпел два поражения.

Прогноз и ставка

На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.01, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.80.

Если Энди в форме, он, скорее всего, остановит испанца. Но в том, что британец в оптимальном состоянии, нет никакой уверенности. Все-таки позади очень насыщенный сезон.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.32. Есть подозрение, что Давидович-Фокина дожмет уставшего соперника в решающей партии.