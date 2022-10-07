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    Александрова вторую неделю подряд дойдет до полуфинала?

    Мартинцова — Александрова. Прогноз (к. 1.98) и ставки на турнир в Остраве 7 октября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова
    Прогноз и ставки на Мартинцова — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против чешки Терезы Мартинцовой в четвертьфинале турнира в Остраве (Чехия). Матч пройдет 7 октября, начало — в 20:30 мск. Мартинцова — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мартинцова

    Мартинцова второй год подряд дошла в Остраве до четвертьфинала. В прошлом сезоне ее остановила гречанка Мари Саккари.

    Текущий турнир Тереза начала с победы над Жиль Тайкманн. Чешка обыграла швейцарскую теннисистку на двух тай-брейках. При этом интересно, что в первом сете она уступала с двумя брейками.

    Во втором раунде Мартинцова встречалась с Анетт Контавейт. Первый сет 27-летняя теннисистка снова взяла на тай-брейке, а в начале второго эстонка снялась из-за травмы.

    Мартинцова всего лишь четвертый раз в сезоне прошла два раунда на уровне основной сетки WTA.

    Александрова

    Александрова тем временем совсем скоро будет бороться за звание первой ракетки России.

    И символично, что Екатерина может отобрать это звание у Дарьи Касаткиной, с которой она встречалась во втором раунде текущего турнира.

    Первый сет прошел без борьба — Александрова отдала соотечественнице лишь один гейм. Во втором Касаткина дважды вела с брейком, но в итоге отдала партию на тай-брейке.

    Все прогнозы на теннис

    В первом круге Александрова выиграла у белоруски Виктории Азаренко.

    Победная серия Александровой составляет уже семь матчей. На прошлой неделе она выиграла турнир в Сеуле.

    Прогноз и ставка

    На Мартинцову в этом матче можно поставить за 3.10, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.39.

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    У Екатерины не самая простая история противостояния с Мартинцовой, но сейчас надо делать акцент, прежде всего, на том, что россиянка находится в шикарной форме и вполне может взять второй титул подряд.

    Ставка — победа Александровой в двух сетах за 1.98.

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    Мартинцова — Александрова: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на теннис. Александрова вторую неделю подряд дойдет до полуфинала?
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