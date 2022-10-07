Мартинцова
Мартинцова второй год подряд дошла в Остраве до четвертьфинала. В прошлом сезоне ее остановила гречанка Мари Саккари.
Текущий турнир Тереза начала с победы над Жиль Тайкманн. Чешка обыграла швейцарскую теннисистку на двух тай-брейках. При этом интересно, что в первом сете она уступала с двумя брейками.
Во втором раунде Мартинцова встречалась с Анетт Контавейт. Первый сет 27-летняя теннисистка снова взяла на тай-брейке, а в начале второго эстонка снялась из-за травмы.
Мартинцова всего лишь четвертый раз в сезоне прошла два раунда на уровне основной сетки WTA.
Александрова
Александрова тем временем совсем скоро будет бороться за звание первой ракетки России.
И символично, что Екатерина может отобрать это звание у Дарьи Касаткиной, с которой она встречалась во втором раунде текущего турнира.
Первый сет прошел без борьба — Александрова отдала соотечественнице лишь один гейм. Во втором Касаткина дважды вела с брейком, но в итоге отдала партию на тай-брейке.
В первом круге Александрова выиграла у белоруски Виктории Азаренко.
Победная серия Александровой составляет уже семь матчей. На прошлой неделе она выиграла турнир в Сеуле.
Прогноз и ставка
На Мартинцову в этом матче можно поставить за 3.10, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.39.
У Екатерины не самая простая история противостояния с Мартинцовой, но сейчас надо делать акцент, прежде всего, на том, что россиянка находится в шикарной форме и вполне может взять второй титул подряд.
Ставка — победа Александровой в двух сетах за 1.98.