Россиянка Екатерина Александрова сыграет против чешки Терезы Мартинцовой в четвертьфинале турнира в Остраве (Чехия). Матч пройдет 7 октября, начало — в 20:30 мск. Мартинцова — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мартинцова

Мартинцова второй год подряд дошла в Остраве до четвертьфинала. В прошлом сезоне ее остановила гречанка Мари Саккари.

Текущий турнир Тереза начала с победы над Жиль Тайкманн. Чешка обыграла швейцарскую теннисистку на двух тай-брейках. При этом интересно, что в первом сете она уступала с двумя брейками.

Во втором раунде Мартинцова встречалась с Анетт Контавейт. Первый сет 27-летняя теннисистка снова взяла на тай-брейке, а в начале второго эстонка снялась из-за травмы.

Мартинцова всего лишь четвертый раз в сезоне прошла два раунда на уровне основной сетки WTA.

Александрова

Александрова тем временем совсем скоро будет бороться за звание первой ракетки России.

И символично, что Екатерина может отобрать это звание у Дарьи Касаткиной, с которой она встречалась во втором раунде текущего турнира.

Первый сет прошел без борьба — Александрова отдала соотечественнице лишь один гейм. Во втором Касаткина дважды вела с брейком, но в итоге отдала партию на тай-брейке.

Все прогнозы на теннис

В первом круге Александрова выиграла у белоруски Виктории Азаренко.

Победная серия Александровой составляет уже семь матчей. На прошлой неделе она выиграла турнир в Сеуле.

Прогноз и ставка

На Мартинцову в этом матче можно поставить за 3.10, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.39.

У Екатерины не самая простая история противостояния с Мартинцовой, но сейчас надо делать акцент, прежде всего, на том, что россиянка находится в шикарной форме и вполне может взять второй титул подряд.

Ставка — победа Александровой в двух сетах за 1.98.