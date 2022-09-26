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    Ивашко снова обыграет Имера?

    Имер — Ивашка. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Софии 26 сентября 2022 года

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    Илья Ивашко
    Белорус Илья Ивашко сыграет против шведа Микаэля Имера в первом круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 12:00 мск. Имер — Ивашка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Имер

    Имер на прошлой неделе достойно выступил в Метце, сумев пройти два раунда.

    Шведский теннисист легко выиграл у французов Адриано Маннарино и Грегуара Баррера, после чего уступил Стэну Вавринке.

    При этом швейцарцу Микаэль уступил только на тай-брейке третьего сета.

    В середине сентября Имер одержал две серьезные победы в Кубке Дэвиса. 24-летний теннисист выиграл у аргентинца Диего Шварцмана и итальянца Янника Синнера.

    В прошлом году Имер не смог пройти первый круг в Софии.

    Ивашка

    Ивашка пока разу не играл после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке белорус дошел до четвертого круга и был близок к тому, чтобы оказаться в восьмерке лучших.

    В 1/8 финала Илья уступил Лоренцо Синнеру. Поражение получилось максимально обидным — итальянец вырвал победу только в пятом сете.

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    А перед этим Ивашко выиграл у Сэма Куэрри, Хуберта Хуркача и Лоренцо Музетти.

    Также стоит отметить его выступление в Атланте. Здесь 28-летний теннисист дошел до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Имера в этом матче можно поставить за 2.11, победу Ивашко букмекеры предлагают за 1.73.

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    В прошлом году белорус разгромил шведа в Уинстон-Сейлеме — 6:0, 6:2. Вряд ли на этот раз счет будет настолько болезненным, но вполне вероятно, что Илья еще раз обыграет Имера.

    Дело в том, что Микаэль, как правило, не лучшим образом выступает после успешных турниров.

    Ставка — победа Ивашко с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

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    1.92
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    Имер — Ивашка: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на теннис. Ивашко снова обыграет Имера?
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