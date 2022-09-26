Белорус Илья Ивашко сыграет против шведа Микаэля Имера в первом круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 12:00 мск. Имер — Ивашка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Имер

Имер на прошлой неделе достойно выступил в Метце, сумев пройти два раунда.

Шведский теннисист легко выиграл у французов Адриано Маннарино и Грегуара Баррера, после чего уступил Стэну Вавринке.

При этом швейцарцу Микаэль уступил только на тай-брейке третьего сета.

В середине сентября Имер одержал две серьезные победы в Кубке Дэвиса. 24-летний теннисист выиграл у аргентинца Диего Шварцмана и итальянца Янника Синнера.

В прошлом году Имер не смог пройти первый круг в Софии.

Ивашка

Ивашка пока разу не играл после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке белорус дошел до четвертого круга и был близок к тому, чтобы оказаться в восьмерке лучших.

В 1/8 финала Илья уступил Лоренцо Синнеру. Поражение получилось максимально обидным — итальянец вырвал победу только в пятом сете.

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А перед этим Ивашко выиграл у Сэма Куэрри, Хуберта Хуркача и Лоренцо Музетти.

Также стоит отметить его выступление в Атланте. Здесь 28-летний теннисист дошел до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Имера в этом матче можно поставить за 2.11, победу Ивашко букмекеры предлагают за 1.73.

В прошлом году белорус разгромил шведа в Уинстон-Сейлеме — 6:0, 6:2. Вряд ли на этот раз счет будет настолько болезненным, но вполне вероятно, что Илья еще раз обыграет Имера.

Дело в том, что Микаэль, как правило, не лучшим образом выступает после успешных турниров.

Ставка — победа Ивашко с форой по геймам (-1,5) за 1.92.