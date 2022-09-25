Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в финале турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 16:30 мск. Бублик — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бублик

Бублик третий раз в сезоне дошел до финала ATP. Ранее в этом году он выиграл титул в Монпелье и проиграл в решающем матче на турнире в Ньюпорте.

В субботу теннисист из Казахстана встречался со Стэном Вавринкой, который на этой неделе сенсационно выиграл у Даниила Медведев.

Но на матч с Бубликом, как и ожидалось, у 37-летнего швейцарца не осталась «топлива». Стэн снялся уже после трех геймов. В общем, вместо полуфинала у Александра получился почти выходной.

Зато перед этим у него было три супер напряженных матча. Бублик с трудом выиграл у Эвана Фюрнесса, Эмиля Руусвуори и Хольгера Руне.

Сонего

Сонего тем временем впервые в сезоне дошел до финала на турнире ATP. А всего это будет для него уже пятый финал в карьере.

В матче 1/2 финала Лоренцо выиграл у Хуберта Хуркача — 7:6, 6:4. Итальянец впервые с весны прошлого года одержал победу над игроком первой десятки.

На этот раз у Хуркача вообще ничего не получалось на приеме. У поляка не было ни одного брейк-пойнта, тогда как Сонего все-таки удалось взять один гейм на приеме.

Все прогнозы на теннис

В предыдущих раундах Сонего выиграл у Аслана Карацева, Жиля Симона и Себастьяна Корды, тоже не отдав ни одного сета.

Прогноз и ставка

На Бублика в этом матче можно поставить за 2.00, победу Сонего букмекеры предлагают за 1.80.

Бублик трижды проигрывал в четырех предыдущих матчах против итальянца. Правда, последний раз они встречались почти полтора года назад.

Оба играют в очень похожей манере, поэтому вполне вероятно, что матч получится затяжным — скорее всего, с третьим сетом и как минимум одним тай-брейком.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

И можно также рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.10.