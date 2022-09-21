Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против португальца Жуана Соузы в первом круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 13:00 мск. Вавринка — Соуза: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вавринка

Вавринке на этот раз пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. В текущей версии рейтинга она всего лишь 284-й.

В первом матче отбора Стэн выиграл у серба Ласло Дьере — 6:4, 6:3. А в решающем экс-третья ракетка мира одержал волевую победу над Жомбором Пирошем — 6:7, 6:2, 6:0.

И игра против венгра показала, что Вавринка, похоже, набрал неплохую физическую форму. Впервые за долгое время ему удалось провести на высоком уровне три сета подряд, хотя соперник, конечно, был не самый сильный.

Перед турниром в Метце Вавринка проиграл семь из восьми матчей.

Соуза

Соуза тем временем находится на 55-й строчке в мировой классификации. Португалец значительно улучшил свое положение в рейтинге благодаря двум турнирам.

В начале февраля Жуан сенсационно взял титул в Пуне. В решающем матче 33-летний теннисист выиграл у финна Эмиля Руусувуори.

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А в конце мая Соуза дошел до финала в Женеве. На этот раз в главном матче он уступил норвежцу Касперу Руду на решающем тай-брейке.

В дальнейшем подобных успехов у Соузы не было. С тех пор он в лучшем случае доходил до второго круга.

Прогноз и ставка

На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.53, победу Соузы букмекеры предлагают за 2.50.

Стэн впервые за долгое время проведет три матча подряд на одном турнире. В середине мая швейцарец прошел два раунда в Риме, после чего уступил Новаку Джоковичу.

На этот раз у Вавринки есть отличные шансы продлить серию побед до трех матчей. Соуза все-таки — не Джокович.

Ставка — победа Вавринки в двух сетах за 2.29.