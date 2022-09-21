Американец Себастьян Корда сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 20:30 мск. Корда — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Корда

Корда начал турнир с победы над Уго Гастоном. Как и ожидалось, ему оказалось достаточно двух сетов.

Правда, во второй партии француз тоже показал приличный уровень игры — все решилось на тай-брейке.

Судя по всему, Корде удалось решить проблему с ногами, из-за которой ему пришлось пропустить несколько летних турниров, а на остальных он явно не мог играть в полную силу.

Музетти

Музетти тоже уверенно вышел в следующий раунд. Итальянец одержал победу над Борной Гойо.

При этом Лоренцо отдал хорвату лишь шесть геймов. Примечательно, что у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

На Открытом чемпионате США Музетти прошел два раунда, после чего уступил белорусу Илье Ивашко.

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На «Мастерсе» в Цинциннати и на турнире в Уинстон-Сейлеме Музетти не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки.

Прогноз и ставка

На Корду в этом матче можно поставить за 1.45, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.75.

В прошлом году Корда уступил Музетти на турнире в Лионе, но потом уверенно взял реванш на молодежном Итоговом турнире.

А на Ролан Гаррос в этом году американец снова проиграл итальянцу.

С одной стороны, статистика говорит в пользу Музетти, но тут надо понимать, что на харде ему будет не так легко, как на грунте.

Скорее всего, в этом матче выиграет американец, который, как правило, неплохо выступает в закрытых помещениях.

Ставка — победа Корды в двух сетах за 2.14.