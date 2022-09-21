Корда
Корда начал турнир с победы над Уго Гастоном. Как и ожидалось, ему оказалось достаточно двух сетов.
Правда, во второй партии француз тоже показал приличный уровень игры — все решилось на тай-брейке.
Судя по всему, Корде удалось решить проблему с ногами, из-за которой ему пришлось пропустить несколько летних турниров, а на остальных он явно не мог играть в полную силу.
Музетти
Музетти тоже уверенно вышел в следующий раунд. Итальянец одержал победу над Борной Гойо.
При этом Лоренцо отдал хорвату лишь шесть геймов. Примечательно, что у соперника не было ни одного брейк-пойнта.
На Открытом чемпионате США Музетти прошел два раунда, после чего уступил белорусу Илье Ивашко.
На «Мастерсе» в Цинциннати и на турнире в Уинстон-Сейлеме Музетти не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки.
Прогноз и ставка
На Корду в этом матче можно поставить за 1.45, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.75.
В прошлом году Корда уступил Музетти на турнире в Лионе, но потом уверенно взял реванш на молодежном Итоговом турнире.
А на Ролан Гаррос в этом году американец снова проиграл итальянцу.
С одной стороны, статистика говорит в пользу Музетти, но тут надо понимать, что на харде ему будет не так легко, как на грунте.
Скорее всего, в этом матче выиграет американец, который, как правило, неплохо выступает в закрытых помещениях.
Ставка — победа Корды в двух сетах за 2.14.