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    Корде хватит двух сетов для победы над Музетти?

    Корда — Музетти. Прогноз (к. 2.14) и ставки на турнир в Метце 21 сентября 2022 года

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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 20:30 мск. Корда — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мец. Мужчины 21 Сентября 2022 года

    Корда

    Корда начал турнир с победы над Уго Гастоном. Как и ожидалось, ему оказалось достаточно двух сетов.

    Правда, во второй партии француз тоже показал приличный уровень игры — все решилось на тай-брейке.

    Судя по всему, Корде удалось решить проблему с ногами, из-за которой ему пришлось пропустить несколько летних турниров, а на остальных он явно не мог играть в полную силу.

    Музетти

    Музетти тоже уверенно вышел в следующий раунд. Итальянец одержал победу над Борной Гойо.

    При этом Лоренцо отдал хорвату лишь шесть геймов. Примечательно, что у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

    На Открытом чемпионате США Музетти прошел два раунда, после чего уступил белорусу Илье Ивашко.

    Все прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Цинциннати и на турнире в Уинстон-Сейлеме Музетти не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки.

    Прогноз и ставка

    На Корду в этом матче можно поставить за 1.45, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.75.

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    В прошлом году Корда уступил Музетти на турнире в Лионе, но потом уверенно взял реванш на молодежном Итоговом турнире.

    А на Ролан Гаррос в этом году американец снова проиграл итальянцу.

    С одной стороны, статистика говорит в пользу Музетти, но тут надо понимать, что на харде ему будет не так легко, как на грунте.

    Скорее всего, в этом матче выиграет американец, который, как правило, неплохо выступает в закрытых помещениях.

    Ставка — победа Корды в двух сетах за 2.14.

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    Корда — Музетти: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 21.09.2022. Прогнозы на теннис. Корде хватит двух сетов для победы над Музетти?
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