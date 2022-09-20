ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Одним ударом. «Локо» бездарно проиграл «Спартаку» в столичном дерби «Арсенал»Сладкая месть Артеты. «Арсенал» ушел на международный перерыв лидером АПЛ Брендан РоджерсПора что-то решать. «Лестеру» и Роджерсу больше не по пути
  • 11:09
    • Джикия: Я не планирую уезжать в Европу
  • 10:41
    • Писарев: Никаких новостей об отмене матча с Киргизией не поступало
  • 10:32
    • Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Ювентус»
  • 23:59
    • «Реал» удержал победу над «Атлетико» в мадридском дерби
    Все новости спорта

    Радукану начнет в Сеуле с разгромной победы?

    Ючиджима — Радукану. Прогноз (к. 2.09) и ставки на турнир в Сеуле 20 сентября 2020 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Ючиджима — Радукану
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмма Радукану
    Британка Эмма Радукану сыграет против японки Моюки Ючиджимы в первом круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Ючиджима — Радукану: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ючиджима

    На прошлой неделе Ючиджима попала в основную сетку в Ченнае, но сразу же проиграла Магде Линетт. При этом второй сет польская теннисистка забрала со счетом 6:0.

    На Открытом чемпионате США японка прошла два раунда квалификации, а в третьем уступила россиянке Элине Аванесян.

    В этом сезоне 21-летняя Ючиджима взяла три титула на турнирах ITF. Но на уровне основной сетки WTA она пока не выиграла ни одного матча.

    Радукану

    Для Радукану предыдущие несколько недель получились чересчур сложными в эмоциональном плане.

    Весь теннисный мир ждал возвращения Эммы в Нью-Йорк, где она в прошлом сезоне сенсационно стала чемпионкой US Open.

    На этот раз британка не смогла удивить, сразу же проиграв Ализе Корне. Француженка спокойно обыграла прошлогоднюю чемпионкой.

    Но для Радукану самое главное, что эта история уже позади, потому что в какой-то момент ее просто замучили разговорами о шансах повторить невероятный успех на американском мэйджоре. Теперь психологически должно стать проще.

    Все прогнозы на теннис

    Правда, на первом турнире после US Open Радукану выступила не лучшим образом. В Портороже Эмма сначала обыграла украинку Даяну Ястремскую, а потом неожиданно уступила немке Анне-Лене Фридзам.

    Прогноз и ставка

    На Ючиджиму в этом матче можно поставить за 6.25, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.12.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На этот раз Эмма должна обойтись без неприятных сюрпризов. Скорее всего, британка выиграет с разгромным счетом.

    К слову, в августе на крупном турнире в Цинциннати Радукану легко выиграла у Серены Уилямс и Виктории Азаренко. На US Open ей почему-то не удалось показать такой же уровень игры.

    Ставка — победа Радукану с форой по геймам (-6,5) за 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Адмирал — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вавринка — Пирош
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гастон — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торпедо — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кубань — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Карацев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Попырин — Дакворт
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  3.88
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Унион Санта-Фе — Индепендьенте
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Уракан
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетико Гойяненсе — Интернасьональ
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ючиджима — Радукану: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на теннис. Радукану начнет в Сеуле с разгромной победы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры