Британка Эмма Радукану сыграет против японки Моюки Ючиджимы в первом круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Ючиджима — Радукану: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ючиджима

На прошлой неделе Ючиджима попала в основную сетку в Ченнае, но сразу же проиграла Магде Линетт. При этом второй сет польская теннисистка забрала со счетом 6:0.

На Открытом чемпионате США японка прошла два раунда квалификации, а в третьем уступила россиянке Элине Аванесян.

В этом сезоне 21-летняя Ючиджима взяла три титула на турнирах ITF. Но на уровне основной сетки WTA она пока не выиграла ни одного матча.

Радукану

Для Радукану предыдущие несколько недель получились чересчур сложными в эмоциональном плане.

Весь теннисный мир ждал возвращения Эммы в Нью-Йорк, где она в прошлом сезоне сенсационно стала чемпионкой US Open.

На этот раз британка не смогла удивить, сразу же проиграв Ализе Корне. Француженка спокойно обыграла прошлогоднюю чемпионкой.

Но для Радукану самое главное, что эта история уже позади, потому что в какой-то момент ее просто замучили разговорами о шансах повторить невероятный успех на американском мэйджоре. Теперь психологически должно стать проще.

Все прогнозы на теннис

Правда, на первом турнире после US Open Радукану выступила не лучшим образом. В Портороже Эмма сначала обыграла украинку Даяну Ястремскую, а потом неожиданно уступила немке Анне-Лене Фридзам.

Прогноз и ставка

На Ючиджиму в этом матче можно поставить за 6.25, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.12.

На этот раз Эмма должна обойтись без неприятных сюрпризов. Скорее всего, британка выиграет с разгромным счетом.

К слову, в августе на крупном турнире в Цинциннати Радукану легко выиграла у Серены Уилямс и Виктории Азаренко. На US Open ей почему-то не удалось показать такой же уровень игры.

Ставка — победа Радукану с форой по геймам (-6,5) за 2.09.