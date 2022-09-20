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    Сможет ли Бушар выиграть у Марии?

    Мария — Бушар. Прогноз (к. 2.44) и ставки на турнир в Сеуле 20 сентября 2022 года

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    Эжени Бушар
    Немка Татьяна Мария сыграет против Эжени Бушар из Канады в первом круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 10:30 мск. Мария — Бушар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мария

    Главным достижением Марии в этом сезоне и в карьере стал сенсационный выход в полуфинал Уимблдона.

    И это явно не тот случай, когда можно рассуждать о везении. В третьем раунде немка выиграла у Марии Саккари, а в следующем матче ей удалось остановить Алену Остапенко.

    Следующие несколько турниров Татьяна провела не так успешно. Более того, в Торонто и Цинциннати ей не удалось пройти квалификацию. А на Открытом чемпионате США 35-летняя теннисистка проиграла в первом круге Саккари, которая была максимально настроена на реванш.

    Но были и позитивные моменты. Мари дошла до четвертьфинала в канадском Гранби и в итальянском Бари. А на прошлой неделе она выиграла один матч в Ченнае.

    Бушар

    Бушар тем временем впервые после травмы выиграла два матча подряд. В Ченнае Эжени дошла до четвертьфинала.

    Дальше экс-пятую ракетку мира не пустила аргентинка Надя Подороска. Хотя начало было многообещающим — канадская теннисистка взяла первый сет со счетом 6:1.

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    Как известно, после серьезной операции не плече Бушар пришлось пропустить 17 месяцев.

    Это был всего лишь ее третий турнир после возвращения в тур. В августе 28-летняя теннисистка сыграла на «челленджере» в Ванкувере и на US Open, где не смогла пройти квалификацию.

    Прогноз и ставка

    На Марию в этом матче можно поставить за 1.63, победу Бушар букмекеры предлагают за 2.28.

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    Скорее всего, эта история закончится тем, что теннисисткам понадобится третий сет. И тут уже преимущество будет у Марии — судя по всему, Бушар пока не готова к затяжным матчам.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.44.

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    Мария — Бушар: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Бушар выиграть у Марии?
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