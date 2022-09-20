Мария
Главным достижением Марии в этом сезоне и в карьере стал сенсационный выход в полуфинал Уимблдона.
И это явно не тот случай, когда можно рассуждать о везении. В третьем раунде немка выиграла у Марии Саккари, а в следующем матче ей удалось остановить Алену Остапенко.
Следующие несколько турниров Татьяна провела не так успешно. Более того, в Торонто и Цинциннати ей не удалось пройти квалификацию. А на Открытом чемпионате США 35-летняя теннисистка проиграла в первом круге Саккари, которая была максимально настроена на реванш.
Но были и позитивные моменты. Мари дошла до четвертьфинала в канадском Гранби и в итальянском Бари. А на прошлой неделе она выиграла один матч в Ченнае.
Бушар
Бушар тем временем впервые после травмы выиграла два матча подряд. В Ченнае Эжени дошла до четвертьфинала.
Дальше экс-пятую ракетку мира не пустила аргентинка Надя Подороска. Хотя начало было многообещающим — канадская теннисистка взяла первый сет со счетом 6:1.
Как известно, после серьезной операции не плече Бушар пришлось пропустить 17 месяцев.
Это был всего лишь ее третий турнир после возвращения в тур. В августе 28-летняя теннисистка сыграла на «челленджере» в Ванкувере и на US Open, где не смогла пройти квалификацию.
Прогноз и ставка
На Марию в этом матче можно поставить за 1.63, победу Бушар букмекеры предлагают за 2.28.
Скорее всего, эта история закончится тем, что теннисисткам понадобится третий сет. И тут уже преимущество будет у Марии — судя по всему, Бушар пока не готова к затяжным матчам.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.44.