Немка Татьяна Мария сыграет против Эжени Бушар из Канады в первом круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 10:30 мск. Мария — Бушар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мария

Главным достижением Марии в этом сезоне и в карьере стал сенсационный выход в полуфинал Уимблдона.

И это явно не тот случай, когда можно рассуждать о везении. В третьем раунде немка выиграла у Марии Саккари, а в следующем матче ей удалось остановить Алену Остапенко.

Следующие несколько турниров Татьяна провела не так успешно. Более того, в Торонто и Цинциннати ей не удалось пройти квалификацию. А на Открытом чемпионате США 35-летняя теннисистка проиграла в первом круге Саккари, которая была максимально настроена на реванш.

Но были и позитивные моменты. Мари дошла до четвертьфинала в канадском Гранби и в итальянском Бари. А на прошлой неделе она выиграла один матч в Ченнае.

Бушар

Бушар тем временем впервые после травмы выиграла два матча подряд. В Ченнае Эжени дошла до четвертьфинала.

Дальше экс-пятую ракетку мира не пустила аргентинка Надя Подороска. Хотя начало было многообещающим — канадская теннисистка взяла первый сет со счетом 6:1.

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Как известно, после серьезной операции не плече Бушар пришлось пропустить 17 месяцев.

Это был всего лишь ее третий турнир после возвращения в тур. В августе 28-летняя теннисистка сыграла на «челленджере» в Ванкувере и на US Open, где не смогла пройти квалификацию.

Прогноз и ставка

На Марию в этом матче можно поставить за 1.63, победу Бушар букмекеры предлагают за 2.28.

Скорее всего, эта история закончится тем, что теннисисткам понадобится третий сет. И тут уже преимущество будет у Марии — судя по всему, Бушар пока не готова к затяжным матчам.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.44.