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    Блинкова возьмет реванш у Грачевой?

    Грачева — Блинкова. Прогноз (к. 2.39) и ставки на турнир в Сеуле 20 сентября 2022 года

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    Анна Блинкова
    Россиянки Варвара Грачева и Анна Блинкова встретятся в первом круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Грачева — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Грачева

    Грачева на прошлой неделе наконец-то прервала ужасную серию поражений. Россиянка дошла до четвертьфинала в индийском Ченнае.

    Правда, большого повода для радости здесь все равно нет. Варвара выиграла у 366-й ракетки мира Марии Ткачевой и Карол Чжао, которая занимает 187-е место в мировой классификации.

    И после этого Грачева уступила 17-летней чешке Линди Фрухвиртовой, которая в конечном итоге и взяла титул.

    Перед турниром Ченнае Грачева проиграла 10 матчей подряд.

    Блинкова

    Не самый успешный сезон проводит и Блинкова. В отличие от Грачевой, в Ченнае Анна не прошла ни одного раунда, сразу же уступив Ребекке Марино.

    На Открытом чемпионате США россиянка уступила в квалификации. Правда, перед этим ей удалось выиграть один матч на турнире ITF в Бронксе.

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    Но позитивные моменты у россиянки все-таки тоже были. В Сен-Мало она дошла до финала. В решающем матче Блинкова уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майя.

    Кроме того, в начале года Анна неплохо провела несколько хардовых турниров на уровне ITF.

    Прогноз и ставка

    На Грачеву в этом матче можно поставить за 1.85, победу Блинковой букмекеры предлагают за 1.95.

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    Грачева еще ни разу не проигрывала Блинковой. Варвара выиграла два предыдущих матча против Анны, в обоих случаях дожав соперницу в третьей партии.

    И по такому же сценарию, скорее всего, пройдет и предстоящая игра. Очень вероятно, что россиянкам снова понадобится третий сет. А в плане исхода здесь все максимально непредсказуемо.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.39.

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    Грачева — Блинкова: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на теннис. Блинкова возьмет реванш у Грачевой?
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