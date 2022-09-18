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    Вольф снова проиграет Козлову?

    Вольф — Козлов. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Сан-Диего 18 сентября 2022 года

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    Джеффри Джон Вольф
    Американцы Джеффри Джон Вольф и Стефан Козлов встретятся в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 20:00 мск. Вольф — Козлов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вольф

    Вольф продолжает потихоньку подниматься в рейтинге, приближаясь к топ-50. В текущей версии американец находится на 72 месте.

    Джей Джей отлично выступил на Открытом чемпионате США, где добрался до третьего круга. При этом в первом матче он сенсационно выиграл у испанца Роберто Баутисты-Агута.

    В Цинциннати и Уинстон-Сейлеме Вольф не прошел ни одного раунда, зато в Вашингтоне ему удалось выиграть три матча. Во втором раунде 23-летний теннисист остановил Дениса Шаповалова, а в следующей игре разобрался с Хольгером Руне.

    Козлов

    Козлов в первом круге US Open проиграл Даниилу Медведеву. Третий сет россиянин забрал со счетом 6:0.

    На минувшей неделе Стефан выиграл лишь один матч на «челленджере» в Кэри.

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    Интересно, что перед Открытым чемпионатом США Козлов проиграл семь матчей подряд, в результате чего опустился в рейтинге на 110 место.

    В этом сезоне Козлов выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Вольфа в этом матче можно поставить за 1.30, победу Козлова букмекеры предлагают за 3.15.

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    В прошлом году Вольф и Козлов четыре раза встречались на «челленджерах». И в трех случаях выиграл Стефан. Статистика, конечно, интересная, но, судя по всему, на нее сейчас нет смысла обращать внимание по одной простой причине — Козлов невероятно слабо проводит сезон. В отличие от Джей Джея, который с недавних пор выглядит конкурентоспособным даже в матчах против соперников из топ-20.

    Ставка — победа Вольфа в двух сетах за 1.87.

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    Вольф — Козлов: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на теннис. Вольф снова проиграет Козлову?
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