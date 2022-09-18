Американцы Джеффри Джон Вольф и Стефан Козлов встретятся в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 20:00 мск. Вольф — Козлов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вольф

Вольф продолжает потихоньку подниматься в рейтинге, приближаясь к топ-50. В текущей версии американец находится на 72 месте.

Джей Джей отлично выступил на Открытом чемпионате США, где добрался до третьего круга. При этом в первом матче он сенсационно выиграл у испанца Роберто Баутисты-Агута.

В Цинциннати и Уинстон-Сейлеме Вольф не прошел ни одного раунда, зато в Вашингтоне ему удалось выиграть три матча. Во втором раунде 23-летний теннисист остановил Дениса Шаповалова, а в следующей игре разобрался с Хольгером Руне.

Козлов

Козлов в первом круге US Open проиграл Даниилу Медведеву. Третий сет россиянин забрал со счетом 6:0.

На минувшей неделе Стефан выиграл лишь один матч на «челленджере» в Кэри.

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Интересно, что перед Открытым чемпионатом США Козлов проиграл семь матчей подряд, в результате чего опустился в рейтинге на 110 место.

В этом сезоне Козлов выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

На Вольфа в этом матче можно поставить за 1.30, победу Козлова букмекеры предлагают за 3.15.

В прошлом году Вольф и Козлов четыре раза встречались на «челленджерах». И в трех случаях выиграл Стефан. Статистика, конечно, интересная, но, судя по всему, на нее сейчас нет смысла обращать внимание по одной простой причине — Козлов невероятно слабо проводит сезон. В отличие от Джей Джея, который с недавних пор выглядит конкурентоспособным даже в матчах против соперников из топ-20.

Ставка — победа Вольфа в двух сетах за 1.87.