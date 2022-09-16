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    Рыбакина возьмет реванш у Цуренко?

    Цуренко — Рыбакина. Прогноз (к. 1.78) и ставки на турнир в Портороже 17 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Цуренко — Рыбакина
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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против украинки Леси Цуренко в четвертьфинале турнира в словенском Портороже. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 12:00 мск. Цуренко — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Цуренко

    Цуренко в первом раунде выиграла у румынки Елены Габриэлы Рузе — 6:1, 4:6, 6:4.

    А в следующем матче украинка преподнесла мини-сенсацию, одержав победу над россиянкой Екатериной Александровой — 7:5, 7:6. Леся на удивление классно действовала на приеме.

    На Открытом чемпионате США Цуренко сразу же уступила Пауле Бадосе, но при этом ей удалось взять у испанки один сет.

    Вторая половина сезона получается довольно успешной для Цуренко. В июне она дошла до четвертьфинала в Бирмингеме и выиграла два матча на Уимблдоне, а в июле добралась до четвертьфинала в Будапеште.

    Рыбакина

    Рыбакина, как и ожидалось, слегка забуксовала после сенсационной победы на Уимблдоне.

    Исключением стал разве что турнир в Цинциннати, где Елена дошла до четвертьфинала. На остальных турнирах теннисистка из Казахстана выступила значительно хуже.

    На US Open Рыбакина сразу же проиграла француженке Краре Бюрель, победу которой букмекеры предлагали почти за десятку.

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    В Портороже 23-летняя теннисистка начала с волевой победы над немкой Лаурой Зигемунд. Решающий сет Елена забрала только на тай-брейке. Но зато дальше была уверенная победа над чешкой Терезой Мартинцовой.

    Прогноз и ставка

    На Цуренко в этом матче можно поставить за 3.80, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.28.

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    В начале лета Елена сенсационно проиграла Лесе в Истбурне. Можно не сомневаться, что этот момент добавит Рыбакиной дополнительной мотивации — теперь она знает, что против Цуренко нельзя расслабляться.

    Ставка — победа Рыбакиной в двух сетах за 1.78. Украинка, как правило, слабо проводит третий матч.

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    Цуренко — Рыбакина: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на теннис. Рыбакина возьмет реванш у Цуренко?
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