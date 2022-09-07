Американка Кори Гауфф сыграет против француженки Каролин Гарсии в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 7 сентября в Нью-Йорке, начало — в 02:00 мск. Гауфф — Гарсия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гауфф

Гауфф третий раз дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема» и впервые на американском мэйджоре.

В четвертом круге Кори одержала победу над китаянкой Чжан Шуай — 7:5, 7:5.

Как и весной в Майами, этот матч против Чжан получился сложным. Во втором сете 18-летняя американка уступала 3:5 и отыграла сетбол.

На текущем турнире Гауфф до сих пор не отдала ни одного сета. Ранее американка выиграла у Леолии Жанжан, Елены Габриэлы Рузе и Мэдисон Киз.

Гарсия

Гарсия тем временем второй раз сыграет в четвертьфинале «Большого шлема» и впервые на US Open.

Как и Гауфф, Каролин пока тоже не проиграла ни одного сета. Более того, француженка чересчур легко преодолела предыдущие раунды.

В четвертом круге Гарсия разгромила американку Алисон Риск — 6:4, 6:1. Перед этим она выиграла у Камиллы Рахимовой, Анны Калинской и Бьянки Андрееску.

Все прогнозы на US Open

Победная серия Гарсии составляет уже 12 матчей. В августе она выиграла крупным турнир в Цинциннати, на котором ей пришлось участвовать в том числе в квалификации.

Прогноз и ставка

На Гауфф в этом матче можно поставить за 2.10, победу Гарсии букмекеры предлагают за 1.77.

В прошлом году Кори обыграла француженку в Индиан-Уэлссе, а в этом сезоне ей удалось остановить Каролин в Дохе.

Но обыграть Гарсию третий раз подряд будет проблематично. На этот раз Гауфф ждет серьезное испытание — соперница набрала феноменальную форму.

Ставка — победа Гарсии за 1.77.