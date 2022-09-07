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    Гарсии хватит двух сетов для победы над Гауфф?

    Гауфф — Гарсия. Прогноз (к. 1.77) и ставки на US Open 7 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Гарсия
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    Каролин Гарсия
    Американка Кори Гауфф сыграет против француженки Каролин Гарсии в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 7 сентября в Нью-Йорке, начало — в 02:00 мск. Гауфф — Гарсия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 07 Сентября 2022 года
    Кори Гауфф (США)
  • US Open. Женщины
    •  Кори Гауфф (США) 02:00 Каролин Гарсия (Франция) Каролин Гарсия (Франция)
  • US Open. Женщины
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    Гауфф

    Гауфф третий раз дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема» и впервые на американском мэйджоре.

    В четвертом круге Кори одержала победу над китаянкой Чжан Шуай — 7:5, 7:5.

    Как и весной в Майами, этот матч против Чжан получился сложным. Во втором сете 18-летняя американка уступала 3:5 и отыграла сетбол.

    На текущем турнире Гауфф до сих пор не отдала ни одного сета. Ранее американка выиграла у Леолии Жанжан, Елены Габриэлы Рузе и Мэдисон Киз.

    Гарсия

    Гарсия тем временем второй раз сыграет в четвертьфинале «Большого шлема» и впервые на US Open.

    Как и Гауфф, Каролин пока тоже не проиграла ни одного сета. Более того, француженка чересчур легко преодолела предыдущие раунды.

    В четвертом круге Гарсия разгромила американку Алисон Риск — 6:4, 6:1. Перед этим она выиграла у Камиллы Рахимовой, Анны Калинской и Бьянки Андрееску.

    Все прогнозы на US Open

    Победная серия Гарсии составляет уже 12 матчей. В августе она выиграла крупным турнир в Цинциннати, на котором ей пришлось участвовать в том числе в квалификации.

    Прогноз и ставка

    На Гауфф в этом матче можно поставить за 2.10, победу Гарсии букмекеры предлагают за 1.77.

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    В прошлом году Кори обыграла француженку в Индиан-Уэлссе, а в этом сезоне ей удалось остановить Каролин в Дохе.

    Но обыграть Гарсию третий раз подряд будет проблематично. На этот раз Гауфф ждет серьезное испытание — соперница набрала феноменальную форму.

    Ставка — победа Гарсии за 1.77.

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    Гауфф — Гарсия: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на теннис. Гарсии хватит двух сетов для победы над Гауфф?
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