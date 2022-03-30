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    Справится ли Осака с агрессивным теннисом Коллинс?

    Осака — Коллинс. Прогноз (к. 2.65) и ставки на турнир в Майами 30 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Осака — Коллинс
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    Даниэль Коллинс
    Японка Наоми Осака сыграет против американки Даниэль Коллинс в четвертьфинале престижного турнира в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 02:00 мск. Осака — Коллинс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 30 Марта 2022 года
    Наоми Осака (Япония)
  • Майами. Женщины
    •  Наоми Осака (Япония) 02:00 Даниэль Коллинз (США) Даниэль Коллинз (США)
  • Майами. Женщины
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    Осака

    Осака наконец-то смогла провести на высоком уровне несколько матчей подряд. Сложно сказать, что будет дальше, но до сих пор она выглядела достаточно уверенно.

    В четвертом круге Наоми одержала победу над Элисон Риск. Японка здорово действовала не только на своей подаче, но и на чужой, регулярно наказывая американку за ошибки.

    Но с другой стороны, надо понимать, что опасных соперниц у Осаки пока не было. Так что глобальные выводы пока рано делать.

    Коллинс

    Коллинс тем временем очень мощно провела два предыдущих матча. Точно так же она играла на Открытом чемпионате Австралии, где в итоге добралась до финала.

    В прошлом месяце у американки были небольшие проблемы со здоровье, но на текущем турнире она, судя по всему, находится в отличной форме.

    В четвертом круге Даниэль уверенно выиграла у Онс Жабер, а перед этим без особых усилий одержала победу над Верой Звонаревой.

    Все прогнозы на теннис

    Коллинс второй раз в карьере может выйти в полуфинал турнира в Майами.

    Прогноз и ставка

    На Осаку в этом матче можно поставить за 1.53, победу Коллинс букмекеры предлагают за 2.65.

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    На Осаку коэффициент в этой игре явно занижен. Шансы на самом деле 50 на 50, если судить по результатам текущего сезона.

    Более того, есть подозрение, что Наоми будет очень сильно нервничать из-за порой чересчур агрессивного тенниса американки.

    Ставка — победа Коллинс за 2.65.

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    Осака — Коллинс: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 30.03.2022. Прогнозы на теннис. Справится ли Осака с агрессивным теннисом Коллинс?
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