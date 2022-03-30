Японка Наоми Осака сыграет против американки Даниэль Коллинс в четвертьфинале престижного турнира в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 02:00 мск. Осака — Коллинс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Осака

Осака наконец-то смогла провести на высоком уровне несколько матчей подряд. Сложно сказать, что будет дальше, но до сих пор она выглядела достаточно уверенно.

В четвертом круге Наоми одержала победу над Элисон Риск. Японка здорово действовала не только на своей подаче, но и на чужой, регулярно наказывая американку за ошибки.

Но с другой стороны, надо понимать, что опасных соперниц у Осаки пока не было. Так что глобальные выводы пока рано делать.

Коллинс

Коллинс тем временем очень мощно провела два предыдущих матча. Точно так же она играла на Открытом чемпионате Австралии, где в итоге добралась до финала.

В прошлом месяце у американки были небольшие проблемы со здоровье, но на текущем турнире она, судя по всему, находится в отличной форме.

В четвертом круге Даниэль уверенно выиграла у Онс Жабер, а перед этим без особых усилий одержала победу над Верой Звонаревой.

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Коллинс второй раз в карьере может выйти в полуфинал турнира в Майами.

Прогноз и ставка

На Осаку в этом матче можно поставить за 1.53, победу Коллинс букмекеры предлагают за 2.65.

На Осаку коэффициент в этой игре явно занижен. Шансы на самом деле 50 на 50, если судить по результатам текущего сезона.

Более того, есть подозрение, что Наоми будет очень сильно нервничать из-за порой чересчур агрессивного тенниса американки.

Ставка — победа Коллинс за 2.65.