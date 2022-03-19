Румынка Симона Халеп сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 19 марта, начало — в 04:00 мск. Халеп — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Халеп

Халеп четвертый раз в карьере дошла в Индиан-Уэллсе до полуфинала. В 2015 году она взяла здесь титул.

На текущем турнире Симона до сих пор проиграла лишь один сет. В стартовом матче у нее были небольшие проблемы против Екатерины Александровой.

В следующих же раундах экс-первая ракетка мира обыграла своих соперниц без особых усилий. После победы над Кори Гауфф румынка разгромила Сорану Кырстю и Петру Мартич.

Ранее в этом сезоне Халеп выиграла турнир в Мельбурне, прошла три круга на Открытом чемпионате Австралии и добралась до полуфинала в Дубае. Ее пока что худшим выступлением остается провал в Дохе, где она сразу же уступила Каролин Гарсии.

Швентек

Между тем, Швентек впервые дошла так далеко в Индиан-Уэллсе. И благодаря этому на следующей неделе она дебютирует в топ-3.

У Иги было непростое начало турнира, но после этого она неожиданно легко выиграла у Мэдисон Киз, отдав американке лишь один гейм.

Интересно, что в предыдущих трех раундах она проигрывала первый сет, но в итоге дожимала своих соперниц. Польская теннисистка обыграла Ангелину Калинину, Клару Таусон и Анжелику Кербер.

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Победная серия Швентек составляет уже девять матчей. В конце февраля она выиграла турнир в Дохе.

Прогноз и ставка

На Халеп в этом матче можно поставить за 2.65, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.60.

Без сомнений, это один из тех случаев, где у соперниц абсолютные равные шансы на победу. Поэтому ставка на исход явно не самый подходящий вариант.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.47.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал двойных ошибок больше 5,5 за 1.90.