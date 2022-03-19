Халеп
Халеп четвертый раз в карьере дошла в Индиан-Уэллсе до полуфинала. В 2015 году она взяла здесь титул.
На текущем турнире Симона до сих пор проиграла лишь один сет. В стартовом матче у нее были небольшие проблемы против Екатерины Александровой.
В следующих же раундах экс-первая ракетка мира обыграла своих соперниц без особых усилий. После победы над Кори Гауфф румынка разгромила Сорану Кырстю и Петру Мартич.
Ранее в этом сезоне Халеп выиграла турнир в Мельбурне, прошла три круга на Открытом чемпионате Австралии и добралась до полуфинала в Дубае. Ее пока что худшим выступлением остается провал в Дохе, где она сразу же уступила Каролин Гарсии.
Швентек
Между тем, Швентек впервые дошла так далеко в Индиан-Уэллсе. И благодаря этому на следующей неделе она дебютирует в топ-3.
У Иги было непростое начало турнира, но после этого она неожиданно легко выиграла у Мэдисон Киз, отдав американке лишь один гейм.
Интересно, что в предыдущих трех раундах она проигрывала первый сет, но в итоге дожимала своих соперниц. Польская теннисистка обыграла Ангелину Калинину, Клару Таусон и Анжелику Кербер.
Победная серия Швентек составляет уже девять матчей. В конце февраля она выиграла турнир в Дохе.
Прогноз и ставка
На Халеп в этом матче можно поставить за 2.65, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.60.
Без сомнений, это один из тех случаев, где у соперниц абсолютные равные шансы на победу. Поэтому ставка на исход явно не самый подходящий вариант.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.47.
Также можно рассмотреть ставку на общий тотал двойных ошибок больше 5,5 за 1.90.