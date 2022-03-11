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    Касаткина проиграет малоизвестной американке?

    Касаткина — Волынец. Прогноз (к. 2.99) и ставки на турнир в Индиан-Уэллсе 11 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Волынец
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Кэти Волынец во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 11 марта, начало — в 22:00 мск. Касаткина — Волынец: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины 11 Марта 2022 года
    Дарья Касаткина (Россия)
  • Индиан-Уэллс. Женщины
    •  Дарья Касаткина (Россия) 22:00 Кэти Волынец (США) Кэти Волынец (США)
  • Индиан-Уэллс. Женщины
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    Касаткина

    Касаткина попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

    В феврале Дарья дошла до третьего раунда в Дохе. Россиянка выиграла у Айлы Томлянович и Жаклин Кристиан, после чего без шансов уступила Иге Швентек.

    И тут надо сказать, что Касаткина даже а победных матчах играла далеко не лучшим образом.

    В Дубае Касаткина вылетела после первого круга. И здесь ее тоже разгромила Швентек.

    Волынец

    Волынец получила от организаторов «Мастерса» в Индиан-Уэллсе wild card, благодаря чему и попала сразу в основную сетку. В текущем рейтинге американка находится на 158-м месте.

    В первом круге Кэти одержала волевую победу над Аранчей Рус из Нидерландов.

    Все прогнозы на теннис

    В середине января Волынец пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Там она сразу же проиграла бразильянке Беатрис Хаддад-Майя.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.20, победу Волынец букмекеры предлагают за 4.80.

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    Пожалуй, на победу Касаткиной лучше не ставить. Игра россиянки в последнее время совсем не впечатляет.

    Ставка — Волынец возьмет хотя бы один сет за 2.25.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.99.

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    Касаткина — Волынец: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 11.03.2022. Прогнозы на теннис. Касаткина проиграет малоизвестной американке?
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