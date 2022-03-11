Касаткина
Касаткина попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.
В феврале Дарья дошла до третьего раунда в Дохе. Россиянка выиграла у Айлы Томлянович и Жаклин Кристиан, после чего без шансов уступила Иге Швентек.
И тут надо сказать, что Касаткина даже а победных матчах играла далеко не лучшим образом.
В Дубае Касаткина вылетела после первого круга. И здесь ее тоже разгромила Швентек.
Волынец
Волынец получила от организаторов «Мастерса» в Индиан-Уэллсе wild card, благодаря чему и попала сразу в основную сетку. В текущем рейтинге американка находится на 158-м месте.
В первом круге Кэти одержала волевую победу над Аранчей Рус из Нидерландов.
В середине января Волынец пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Там она сразу же проиграла бразильянке Беатрис Хаддад-Майя.
Прогноз и ставка
На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.20, победу Волынец букмекеры предлагают за 4.80.
Пожалуй, на победу Касаткиной лучше не ставить. Игра россиянки в последнее время совсем не впечатляет.
Ставка — Волынец возьмет хотя бы один сет за 2.25.
Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.99.