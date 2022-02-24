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    Сможет ли Рублев продлить победную серию?

    Макдональд — Рублев. Прогноз (к. 1.91) и ставки на турнир в Дубае 24 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Макдональд — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Маккензи Макдональда в четвертьфинале турнира в Дубае. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 14:00 мск. Макдональд — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Макдональд

    Макдональд на этой неделе впервые в сезоне выиграл два матча подряд.

    Причем началось все с уверенной победы над Асланом Карацевым, который в очередной раз допустил катастрофическое количество ошибок на своей подаче.

    На следующий день Маккензи одержал победу над Филипом Краиновичем — тоже в двух сетах.

    Рублев

    Рублев в среду одержал волевую победу над Сун Ву Квоном. Южнокореец взял первый сет, но, как показали следующие две партии, это было недоразумение. Камбэк получился очень эффектным.

    В стартовом матче Андрей, как известно, выиграл у британца Дэна Эванса. Несмотря на то, что тут хватило двух сетов, и в игровом, и в эмоциональном плане было гораздо сложнее.

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Рублев выиграл турнир в Марселе, а перед этим дошел до полуфинала в Роттердаме.

    Прогноз и ставка

    На Макдональда в этом матче можно поставить за 3.55, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.33.

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    Три года назад Андрей проиграл американцу на Australian Open, но сейчас на этот матч вряд ли стоит обращать внимание. Теперь Макдональда ждет встреча с совершенно другим Рублевым.

    Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.91.

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    Макдональд — Рублев: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев продлить победную серию?
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