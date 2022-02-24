Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Маккензи Макдональда в четвертьфинале турнира в Дубае. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 14:00 мск. Макдональд — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Макдональд

Макдональд на этой неделе впервые в сезоне выиграл два матча подряд.

Причем началось все с уверенной победы над Асланом Карацевым, который в очередной раз допустил катастрофическое количество ошибок на своей подаче.

На следующий день Маккензи одержал победу над Филипом Краиновичем — тоже в двух сетах.

Рублев

Рублев в среду одержал волевую победу над Сун Ву Квоном. Южнокореец взял первый сет, но, как показали следующие две партии, это было недоразумение. Камбэк получился очень эффектным.

В стартовом матче Андрей, как известно, выиграл у британца Дэна Эванса. Несмотря на то, что тут хватило двух сетов, и в игровом, и в эмоциональном плане было гораздо сложнее.

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На прошлой неделе Рублев выиграл турнир в Марселе, а перед этим дошел до полуфинала в Роттердаме.

Прогноз и ставка

На Макдональда в этом матче можно поставить за 3.55, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.33.

Три года назад Андрей проиграл американцу на Australian Open, но сейчас на этот матч вряд ли стоит обращать внимание. Теперь Макдональда ждет встреча с совершенно другим Рублевым.

Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.91.