Кристиан
Кристиан попала в основную сетку как лаки-лузер. В заключительном раунде квалификации румынка проиграла француженке Осеан Доден.
В первом круге Жаклин неожиданно выиграла у Елены Рыбакиной. 23-летней теннисистке оказалось достаточно двух сетов.
На турнире в Дубае Кристиан проиграла в первом раунде квалификации Катерине Синяковой. В Санкт-Петербурге Жаклин с трудом выиграла у Бернарды Перы, а потом проиграла Александре Саснович.
Также стоит отметить, что Кристиан смогла пройти один раунд на Открытом чемпионате Австралии.
Касаткина
Касаткина в первом круге выиграла у Айлы Томлянович. Матч получился напряженным, дожать австралийку получилось только в третьем сете. Правда, в решающей партии Дарья отдала сопернице лишь два гейма.
В начале февраля Касаткина, как известно, переболела ковидом. Из-за этого ей пришлось пропустить турни в Санкт-Петербурге. А в Дубае она сразу же проиграла Иге Швентек. В тот момент россиянка была явно не в лучшей форме.
Касаткина впервые с 2017 года прошла первый раунд на турнире в Дохе. Пять лет назад она добралась до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
На Кристиан в этом матче можно поставить за 3.26, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.36.
Кристиан точно нельзя недооценивать, о чем свидетельствует ее победа над Рыбакиной. И все-таки Касаткиной по силам выиграть и выйти в следующий раунд.
Более того, Дарья вполне может управиться в двух сетах.
Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 1.92.