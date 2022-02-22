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    Касаткина пройдет еще один раунд в Дохе?

    Кристиан — Касаткина. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Дохе 22 февраля 2022 года

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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против румынки Жаклин Кристиан во втором круге престижного турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 22 февраля, начало — в 15:30 мск. Кристиан — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Доха. Женщины 22 Февраля 2022 года
    Jaqueline Cristian
  • Доха. Женщины
    •  Jaqueline Cristian 11:00 Дарья Касаткина (Россия) Дарья Касаткина (Россия)
  • Доха. Женщины
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    Кристиан

    Кристиан попала в основную сетку как лаки-лузер. В заключительном раунде квалификации румынка проиграла француженке Осеан Доден.

    В первом круге Жаклин неожиданно выиграла у Елены Рыбакиной. 23-летней теннисистке оказалось достаточно двух сетов.

    На турнире в Дубае Кристиан проиграла в первом раунде квалификации Катерине Синяковой. В Санкт-Петербурге Жаклин с трудом выиграла у Бернарды Перы, а потом проиграла Александре Саснович.

    Также стоит отметить, что Кристиан смогла пройти один раунд на Открытом чемпионате Австралии.

    Касаткина

    Касаткина в первом круге выиграла у Айлы Томлянович. Матч получился напряженным, дожать австралийку получилось только в третьем сете. Правда, в решающей партии Дарья отдала сопернице лишь два гейма.

    В начале февраля Касаткина, как известно, переболела ковидом. Из-за этого ей пришлось пропустить турни в Санкт-Петербурге. А в Дубае она сразу же проиграла Иге Швентек. В тот момент россиянка была явно не в лучшей форме.

    Все прогнозы на теннис

    Касаткина впервые с 2017 года прошла первый раунд на турнире в Дохе. Пять лет назад она добралась до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Кристиан в этом матче можно поставить за 3.26, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.36.

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    Кристиан точно нельзя недооценивать, о чем свидетельствует ее победа над Рыбакиной. И все-таки Касаткиной по силам выиграть и выйти в следующий раунд.

    Более того, Дарья вполне может управиться в двух сетах.

    Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 1.92.

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    Кристиан — Касаткина: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 22.02.2022. Прогнозы на теннис. Касаткина пройдет еще один раунд в Дохе?
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