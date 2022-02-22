Россиянка Дарья Касаткина сыграет против румынки Жаклин Кристиан во втором круге престижного турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 22 февраля, начало — в 15:30 мск. Кристиан — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кристиан

Кристиан попала в основную сетку как лаки-лузер. В заключительном раунде квалификации румынка проиграла француженке Осеан Доден.

В первом круге Жаклин неожиданно выиграла у Елены Рыбакиной. 23-летней теннисистке оказалось достаточно двух сетов.

На турнире в Дубае Кристиан проиграла в первом раунде квалификации Катерине Синяковой. В Санкт-Петербурге Жаклин с трудом выиграла у Бернарды Перы, а потом проиграла Александре Саснович.

Также стоит отметить, что Кристиан смогла пройти один раунд на Открытом чемпионате Австралии.

Касаткина

Касаткина в первом круге выиграла у Айлы Томлянович. Матч получился напряженным, дожать австралийку получилось только в третьем сете. Правда, в решающей партии Дарья отдала сопернице лишь два гейма.

В начале февраля Касаткина, как известно, переболела ковидом. Из-за этого ей пришлось пропустить турни в Санкт-Петербурге. А в Дубае она сразу же проиграла Иге Швентек. В тот момент россиянка была явно не в лучшей форме.

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Касаткина впервые с 2017 года прошла первый раунд на турнире в Дохе. Пять лет назад она добралась до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Кристиан в этом матче можно поставить за 3.26, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.36.

Кристиан точно нельзя недооценивать, о чем свидетельствует ее победа над Рыбакиной. И все-таки Касаткиной по силам выиграть и выйти в следующий раунд.

Более того, Дарья вполне может управиться в двух сетах.

Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 1.92.