Сафиуллин
Сафиуллин в начале января провел несколько классных матчей на Кубке ATP, после чего сразу же заговорили о его шансах повторить прошлогодний путь Аслана Карацева.
Судя по всему, стремительного прорыва не будет. На Открытом чемпионате Австралии Роман попал в основную сетку только после того, как снялся один из участников. В первом же раунде в основной сетке он уступил Алексу Молчану.
Потом было поражение в стартовом раунде на «челленджере» в Кемпере. В Монпелье Сафиуллин не прошел квалификацию. На «челленджере» в Шербуре — снова поражение в первом круге.
В Марселе Сафиуллин смог пройти отбор. В первом раунде квалификации россиянин выиграл у Эрнеста Гулбиса.
Попырин
У Попырина пока тоже нет повода для радости. Более того, теннисист из Австралии проиграл пять предыдущих матчей.
Неприятная серия началась еще в начале января, когда Алексей проиграл Таллону Грикспору на турнире в Мельбурне.
После этого Попырин не смог пройти первый раунд в Сиднее, на Australian Open и Монпелье.
В Роттердаме на прошлой неделе Попырин провел классный матч против Карена Хачанова, но снова проиграл. В третьем сете Алексей упустил шанс реализовать матчбол.
Прогноз и ставка
На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.03, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.82.
Скорее всего, Попырин наконец-то выиграет. Сафиуллин зачастую действует очень неуверенно много ошибается, и на таком уровне это не пройдет бесследно. Соперник же на прошлой неделе едва не остановил Хачанова.
Ставка — победа Попырина за 1.82.