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    Сафиуллин продлит неприятную серию Попырина?

    Сафиуллин — Попырин. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Марселе 15 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Попырин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге турнира в Марселе. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 14:00 мск. Сафиуллин — Попырин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Марсель. Мужчины 15 Февраля 2022 года
    Roman Safiullin
  • Марсель. Мужчины
    •  Roman Safiullin 14:00 Алексей Попырин (Австралия) Алексей Попырин (Австралия)
  • Марсель. Мужчины
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    Сафиуллин

    Сафиуллин в начале января провел несколько классных матчей на Кубке ATP, после чего сразу же заговорили о его шансах повторить прошлогодний путь Аслана Карацева.

    Судя по всему, стремительного прорыва не будет. На Открытом чемпионате Австралии Роман попал в основную сетку только после того, как снялся один из участников. В первом же раунде в основной сетке он уступил Алексу Молчану.

    Потом было поражение в стартовом раунде на «челленджере» в Кемпере. В Монпелье Сафиуллин не прошел квалификацию. На «челленджере» в Шербуре — снова поражение в первом круге.

    В Марселе Сафиуллин смог пройти отбор. В первом раунде квалификации россиянин выиграл у Эрнеста Гулбиса.

    Попырин

    У Попырина пока тоже нет повода для радости. Более того, теннисист из Австралии проиграл пять предыдущих матчей.

    Неприятная серия началась еще в начале января, когда Алексей проиграл Таллону Грикспору на турнире в Мельбурне.

    После этого Попырин не смог пройти первый раунд в Сиднее, на Australian Open и Монпелье.

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    В Роттердаме на прошлой неделе Попырин провел классный матч против Карена Хачанова, но снова проиграл. В третьем сете Алексей упустил шанс реализовать матчбол.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.03, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.82.

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    Скорее всего, Попырин наконец-то выиграет. Сафиуллин зачастую действует очень неуверенно много ошибается, и на таком уровне это не пройдет бесследно. Соперник же на прошлой неделе едва не остановил Хачанова.

    Ставка — победа Попырина за 1.82.

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    Сафиуллин — Попырин: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на теннис. Сафиуллин продлит неприятную серию Попырина?
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