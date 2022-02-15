Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге турнира в Марселе. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 14:00 мск. Сафиуллин — Попырин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Сафиуллин в начале января провел несколько классных матчей на Кубке ATP, после чего сразу же заговорили о его шансах повторить прошлогодний путь Аслана Карацева.

Судя по всему, стремительного прорыва не будет. На Открытом чемпионате Австралии Роман попал в основную сетку только после того, как снялся один из участников. В первом же раунде в основной сетке он уступил Алексу Молчану.

Потом было поражение в стартовом раунде на «челленджере» в Кемпере. В Монпелье Сафиуллин не прошел квалификацию. На «челленджере» в Шербуре — снова поражение в первом круге.

В Марселе Сафиуллин смог пройти отбор. В первом раунде квалификации россиянин выиграл у Эрнеста Гулбиса.

Попырин

У Попырина пока тоже нет повода для радости. Более того, теннисист из Австралии проиграл пять предыдущих матчей.

Неприятная серия началась еще в начале января, когда Алексей проиграл Таллону Грикспору на турнире в Мельбурне.

После этого Попырин не смог пройти первый раунд в Сиднее, на Australian Open и Монпелье.

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В Роттердаме на прошлой неделе Попырин провел классный матч против Карена Хачанова, но снова проиграл. В третьем сете Алексей упустил шанс реализовать матчбол.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.03, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.82.

Скорее всего, Попырин наконец-то выиграет. Сафиуллин зачастую действует очень неуверенно много ошибается, и на таком уровне это не пройдет бесследно. Соперник же на прошлой неделе едва не остановил Хачанова.

Ставка — победа Попырина за 1.82.