ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Жота в огне. Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги «Вашингтон» проиграл на льду «Бостона»НХЛ. «Флорида» разгромила «Эдмонтон», «Вашингтон» проиграл «Бостону» Де Хеа снова спас «МЮ» от пораженияВ фундаменте «МЮ» остаются трещины и вопросы без ответов
  • 14:00
    • Азмун может перейти в «Бёрнли» за € 12 млн
  • 13:46
    • Наоми Осака проиграла Анисимовой в третьем круге Australian Open
  • 12:58
    • Исидор может перейти из «Монако» в «Локо» за € 3,5 млн
  • 12:39
    • Алькарас проиграл Берреттини в третьем круге Australian Open
    Все новости спорта

    Сможет ли Медведев выиграть у ван де Зандшульпа в трех сетах?

    Ван де Зандшульп — Медведев. Прогноз (к. 2.78) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 22 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниил Медведев
    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 06:00 мск. Ван де Зандшульп — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Australian Open. Мужчины 22 Января 2022 года
    Botic van de Zandschulp
  • Australian Open. Мужчины
    •  Botic van de Zandschulp 06:00 Даниил Медведев (Россия) Даниил Медведев (Россия)
  • ATP Cup. Группа B
    •

    Ван де Зандшульп

    Ван де Зандшульп впервые в карьере дошел на австралийском мэйджоре до третьего круга.

    В стартовом матче Ботик одержал уверенную победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом, не отдав сопернику ни одного сета.

    Во втором раунде теннисист из Нидерландов встречался с Ришаром Гаске. Француз неожиданно забрал первый сет, но дальше все шло по сценарию Ботика. Вторую партию он выиграл 6:0, а в третьей при счете 4:0 Гаске отказался от продолжения матча.

    В прошлом сезоне ван де Зандшульп дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате США.

    Медведев

    Медведев начал турнир с победы над Хенри Лааксоненом. Небольшая нервозность была только в третьем сете, в котором все решилось на тай-брейке.

    В следующем матче соперником Даниила стал Ник Кирьос. Как и ожидалось, россиянин уверенно обыграл австралийца.

    Все прогнозы на Australian Open

    Правда, Кирьосу все же удалось взять одну партию, а в первом сете он продержался до тай-брейка. После игры Ник не скрывал, что его бесила подача Медведева, который выполнил 31 (!) эйс.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в разгромной победе Медведева. На ван де Зандшульпа, если что, можно поставить за 26.00.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В прошлом году именно Даниил остановил Ботика на US Open. Тогда россиянин очень легко взял первые два сета, а потом позволил нидерландцу отыграть одну партию.

    Понятно, что ни у кого нет сомнений в победе Медведева. Но вполне вероятно, что хотя бы в одной партии будет серьезная борьба. Ботик хорошо играет на харде.

    Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.42.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 3,5 за 2.78. Медведеву тоже сложно играть абсолютно без ошибок в течение двух-трех часов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Йени Малатьяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Арука — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Верона — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Остенде — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Эспаньол — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уотфорд — Норвич Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.91
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тенерифе — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атланта — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Айлендерс — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Вондроушова — Соболенко
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ван де Зандшульп — Медведев: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев выиграть у ван де Зандшульпа в трех сетах?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры