Россиянин Даниил Медведев сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 06:00 мск. Ван де Зандшульп — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ван де Зандшульп

Ван де Зандшульп впервые в карьере дошел на австралийском мэйджоре до третьего круга.

В стартовом матче Ботик одержал уверенную победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом, не отдав сопернику ни одного сета.

Во втором раунде теннисист из Нидерландов встречался с Ришаром Гаске. Француз неожиданно забрал первый сет, но дальше все шло по сценарию Ботика. Вторую партию он выиграл 6:0, а в третьей при счете 4:0 Гаске отказался от продолжения матча.

В прошлом сезоне ван де Зандшульп дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате США.

Медведев

Медведев начал турнир с победы над Хенри Лааксоненом. Небольшая нервозность была только в третьем сете, в котором все решилось на тай-брейке.

В следующем матче соперником Даниила стал Ник Кирьос. Как и ожидалось, россиянин уверенно обыграл австралийца.

Все прогнозы на Australian Open

Правда, Кирьосу все же удалось взять одну партию, а в первом сете он продержался до тай-брейка. После игры Ник не скрывал, что его бесила подача Медведева, который выполнил 31 (!) эйс.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в разгромной победе Медведева. На ван де Зандшульпа, если что, можно поставить за 26.00.

В прошлом году именно Даниил остановил Ботика на US Open. Тогда россиянин очень легко взял первые два сета, а потом позволил нидерландцу отыграть одну партию.

Понятно, что ни у кого нет сомнений в победе Медведева. Но вполне вероятно, что хотя бы в одной партии будет серьезная борьба. Ботик хорошо играет на харде.

Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.42.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 3,5 за 2.78. Медведеву тоже сложно играть абсолютно без ошибок в течение двух-трех часов.