Ван де Зандшульп
Ван де Зандшульп впервые в карьере дошел на австралийском мэйджоре до третьего круга.
В стартовом матче Ботик одержал уверенную победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом, не отдав сопернику ни одного сета.
Во втором раунде теннисист из Нидерландов встречался с Ришаром Гаске. Француз неожиданно забрал первый сет, но дальше все шло по сценарию Ботика. Вторую партию он выиграл 6:0, а в третьей при счете 4:0 Гаске отказался от продолжения матча.
В прошлом сезоне ван де Зандшульп дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате США.
Медведев
Медведев начал турнир с победы над Хенри Лааксоненом. Небольшая нервозность была только в третьем сете, в котором все решилось на тай-брейке.
В следующем матче соперником Даниила стал Ник Кирьос. Как и ожидалось, россиянин уверенно обыграл австралийца.
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Правда, Кирьосу все же удалось взять одну партию, а в первом сете он продержался до тай-брейка. После игры Ник не скрывал, что его бесила подача Медведева, который выполнил 31 (!) эйс.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в разгромной победе Медведева. На ван де Зандшульпа, если что, можно поставить за 26.00.
В прошлом году именно Даниил остановил Ботика на US Open. Тогда россиянин очень легко взял первые два сета, а потом позволил нидерландцу отыграть одну партию.
Понятно, что ни у кого нет сомнений в победе Медведева. Но вполне вероятно, что хотя бы в одной партии будет серьезная борьба. Ботик хорошо играет на харде.
Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.42.
Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 3,5 за 2.78. Медведеву тоже сложно играть абсолютно без ошибок в течение двух-трех часов.