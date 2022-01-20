Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 06:30 мск. Давидович-Фокина — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

Давидович-Фокина в первом круге без проблем выиграл у Алекса Болта. Для победы хватило трех сетов.

В этом матче у Алехандро практически не было проблем. И это немного удивило, поскольку он очень слабо провел вторую половину прошлого сезона.

А новый Давидович-Фокина начал с поражения от серба Душана Лайовича на турнире в Сиднее. К тому же, на харде Алехандро хорош далеко не так, как на грунте.

Оже-Альяссим

А вот у Оже-Альяссима в понедельник был тяжелейший матч против Эмиля Руусувуори.

Канадцу понадобилось пять сетов доя победы над финном. Но здесь важно понимать, что Руусувуори действительно непростой соперник.

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Поэтому дело не только в ошибках Феликса, хотя их тоже хватало. Например, второй сет он отдал со счетом 0:6. Но самое главное, что решающие сеты 21-летний теннисист провел на высоком уровне.

Прогноз и ставка

На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 3.92, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.27.

В предстоящем матче у канадца, скорее всего, не будет проблем. Давидович-Фокина мог бы стать серьезным соперником для Феликса на грунте, но на твердом покрытии — вряд ли.

Ставка — победа Оже-Альяссима в трех сетах за 2.60.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.93.