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    Сможет ли Оже-Альяссим разгромить Давидовича-Фокину?

    Давидович-Фокина — Оже-Альяссим. Прогноз (к. 2.60) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 20 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 06:30 мск. Давидович-Фокина — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Давидович-Фокина

    Давидович-Фокина в первом круге без проблем выиграл у Алекса Болта. Для победы хватило трех сетов.

    В этом матче у Алехандро практически не было проблем. И это немного удивило, поскольку он очень слабо провел вторую половину прошлого сезона.

    А новый Давидович-Фокина начал с поражения от серба Душана Лайовича на турнире в Сиднее. К тому же, на харде Алехандро хорош далеко не так, как на грунте.

    Оже-Альяссим

    А вот у Оже-Альяссима в понедельник был тяжелейший матч против Эмиля Руусувуори.

    Канадцу понадобилось пять сетов доя победы над финном. Но здесь важно понимать, что Руусувуори действительно непростой соперник.

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    Поэтому дело не только в ошибках Феликса, хотя их тоже хватало. Например, второй сет он отдал со счетом 0:6. Но самое главное, что решающие сеты 21-летний теннисист провел на высоком уровне.

    Прогноз и ставка

    На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 3.92, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.27.

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    В предстоящем матче у канадца, скорее всего, не будет проблем. Давидович-Фокина мог бы стать серьезным соперником для Феликса на грунте, но на твердом покрытии — вряд ли.

    Ставка — победа Оже-Альяссима в трех сетах за 2.60.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.93.

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    Давидович-Фокина — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Оже-Альяссим разгромить Давидовича-Фокину?
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