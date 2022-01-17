Кудерметова
Кудерметова перед Australian Open успешно выступила на небольшом турнире в Мельбурне.
Вероника дошла до финала, в котором, правда, почти без шансов уступила Симоне Халеп. Возможно, помешало волнение, особенно в геймах на своей подаче.
В полуфинале Кудерметова должна была сыграть с Наоми Осакой, но японка решила сняться из-за небольшого повреждения. А перед этим Вероника выиграла у Виктории Кужмовой, Мэдисон Брэнгл и Анастасии Потаповой.
В прошлом сезоне Кудерметова дошла на Australian Open до третьего круга.
Лью
Лью тем временем впервые попала в основную сетку Australian Open. На этот раз ей не пришлось участвовать в сложной квалификации.
Вместо этого Клер успела сыграть на двух турнирах. В Мельбурне 21-летняя теннисистка прошла отбор и выиграла один матч в основной сетке. Американка одержала волевую победу над украинкой Мартой Костюк, после чего уступила испанке Нурие Парризас-Диас.
Все прогнозы на Australian Open
В Сиднее Лью остановилась после второго раунда квалификации, сенсационно проиграв японке Эне Шибахаре.
Прогноз и ставка
На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.35, победу Лью букмекеры предлагают за 3.32.
Несмотря на большое количество сенсаций в женском теннисе, мы все-таки склоняемся к тому, что Вероника спокойно выйдет в следующий раунд.
Кудерметова стабильно играет на уровне топ-50, тогда как у Лью пока слишком часто случаются перепады.
Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 1.88.