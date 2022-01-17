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    Сможет ли Кудерметова выйти во второй круг Australian Open?

    Кудерметова — Лью. Прогноз (к. 1.88) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Лью
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Клер Лью в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января, начало — в 05:00 мск. Кудерметова — Лью: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 17 Января 2022 года
    Вероника Кудерметова (Россия)
  • Australian Open. Женщины
    •  Вероника Кудерметова (Россия) 05:00 Claire Liu Claire Liu
  • Australian Open. Женщины
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    Кудерметова

    Кудерметова перед Australian Open успешно выступила на небольшом турнире в Мельбурне.

    Вероника дошла до финала, в котором, правда, почти без шансов уступила Симоне Халеп. Возможно, помешало волнение, особенно в геймах на своей подаче.

    В полуфинале Кудерметова должна была сыграть с Наоми Осакой, но японка решила сняться из-за небольшого повреждения. А перед этим Вероника выиграла у Виктории Кужмовой, Мэдисон Брэнгл и Анастасии Потаповой.

    В прошлом сезоне Кудерметова дошла на Australian Open до третьего круга.

    Лью

    Лью тем временем впервые попала в основную сетку Australian Open. На этот раз ей не пришлось участвовать в сложной квалификации.

    Вместо этого Клер успела сыграть на двух турнирах. В Мельбурне 21-летняя теннисистка прошла отбор и выиграла один матч в основной сетке. Американка одержала волевую победу над украинкой Мартой Костюк, после чего уступила испанке Нурие Парризас-Диас.

    Все прогнозы на Australian Open

    В Сиднее Лью остановилась после второго раунда квалификации, сенсационно проиграв японке Эне Шибахаре.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.35, победу Лью букмекеры предлагают за 3.32.

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    Несмотря на большое количество сенсаций в женском теннисе, мы все-таки склоняемся к тому, что Вероника спокойно выйдет в следующий раунд.

    Кудерметова стабильно играет на уровне топ-50, тогда как у Лью пока слишком часто случаются перепады.

    Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 1.88.

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    Кудерметова — Лью: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кудерметова выйти во второй круг Australian Open?
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