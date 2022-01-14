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    Эванс возьмет реванш у Карацева?

    Карацев — Эванс. Прогноз (к. 1.85) и ставки на турнир в Сиднее 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Эванс
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против британца Дэна Эванса в полуфинале турнира в Сиднее. Матч пройдет 14 января, начало — в 12:30 мск. Карацев — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Перед началом турнира были вполне логичные сомнения, сможет ли Карацев пройти хотя бы один круг в Сиднее. В конце декабря россиянин переболел ковидом, из-за чего не смог выступить на Кубке ATP.

    К счастью, Аслан быстро восстановился. В первом матче он выиграл в двух сетах у серба Миомира Кецмановича.

    В четвертьфинале был не такой простой соперник. Итальянца Лоренцо Сонего получилось дожать только в третьем сете. Карацев не очень хорошо сыграл во второй партии.

    При этом надо отметить, что у Аслана в матче против Сонего было 25 (!) брейк-пойнтов, и пять из них он реализовал.

    Эванс

    Эванс тем временем здорово начал сезон. Британец пока еще ни разу не проигрывал.

    В начале месяца Дэн не проиграл выиграл все три матча на групповом этапе. Эван победил Яна-Леннарда Штруффа, Дениса Шаповалова и Джона Изнера, при этом не отдав ни одного сета.

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    В Сиднее 31-летний теннисист легко выиграл у испанца Педро Мартинеса и одержал победу над американцем Максимом Кресси. И здесь он пока тоже не проиграл ни одной партии.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 2.00, победу Эванса букмекеры предлагают за 1.85.

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    В прошлом году Аслан обыграл Дэна в Дубае, где в итоге взял титул. Но сейчас остановить британца будет сложно. Эванс находится в пугающе хорошей форме.

    Ставка — победа Эванса за 1.85.

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    Карацев — Эванс: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на теннис. Эванс возьмет реванш у Карацева?
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