Карацев
Перед началом турнира были вполне логичные сомнения, сможет ли Карацев пройти хотя бы один круг в Сиднее. В конце декабря россиянин переболел ковидом, из-за чего не смог выступить на Кубке ATP.
К счастью, Аслан быстро восстановился. В первом матче он выиграл в двух сетах у серба Миомира Кецмановича.
В четвертьфинале был не такой простой соперник. Итальянца Лоренцо Сонего получилось дожать только в третьем сете. Карацев не очень хорошо сыграл во второй партии.
При этом надо отметить, что у Аслана в матче против Сонего было 25 (!) брейк-пойнтов, и пять из них он реализовал.
Эванс
Эванс тем временем здорово начал сезон.
В начале месяца Дэн не проиграл выиграл все три матча на групповом этапе. Эван победил Яна-Леннарда Штруффа, Дениса Шаповалова и Джона Изнера, при этом не отдав ни одного сета.
В Сиднее 31-летний теннисист легко выиграл у испанца Педро Мартинеса и одержал победу над американцем Максимом Кресси. И здесь он пока тоже не проиграл ни одной партии.
Прогноз и ставка
На Карацева в этом матче можно поставить за 2.00, победу Эванса букмекеры предлагают за 1.85.
В прошлом году Аслан обыграл Дэна в Дубае, где в итоге взял титул. Но сейчас остановить британца будет сложно. Эванс находится в пугающе хорошей форме.
Ставка — победа Эванса за 1.85.