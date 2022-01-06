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    Шаповалов снова проиграет Штруффу?

    Штруфф — Шаповалов. Прогноз (к. 2.17) и ставки на Кубок ATP 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Штруфф — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 6 января, начало — в 09:30 мск. Штруфф — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Штруфф

    Штруфф в первом матче проиграл Диего Шварцману. Немецкий теннисист был просто не готов к игру, в итоге взяв лишь три гейма.

    Но уже следующий матч подтвердил, что это было недоразумение. Все-таки Ян-Леннард крайне редко играет настолько плохо.

    Штруфф одержал победу над Джоном Изнером. И это очень ценный успех. 31-летний теннисист не испугался мощнейшей подачи американца. В третьем сете он сделал брейк при счете 6:5.

    Изнер при этом выполнил 34 эйса, но Штруфф тоже был хорош в этом плане, наколотив 18 подач навылет.

    Шаповалов

    Шаповалов пока сыграл лишь один матч. Как известно, в конце декабря Денис переболел ковидом, из-за чего просто не успел восстановиться к началу турнира. По этой причине он не смог выйти на матч с Изнером.

    Канадский теннисист начал год с поражения от Дэна Эванса. Британец обыграл 14-ю ракетку мира в двух сетах — 6:4, 6:4.

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    Результат не удивил, Шаповалову понадобится еще какое-то время, прежде чем он снова начнет «летать» по корту. А в недавнем матче Денис допустил слишком много двойных ошибок (7) и не очень удачно играл на приеме, не заработав ни одного брейк-пойнта.

    Прогноз и ставка

    На Штруффа в этом матче можно поставить за 2.17, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.72.

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    Шаповалову будет сложно, если Штруфф будет подавать так же качественно, как и в игре с Изнером.

    И еще один важный момент: Шаповалов в семи предыдущих матчах против Штруффа потерпел семь поражений.

    Ставка — победа Штруффа за 2.17.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.31.

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    Штруфф — Шаповалов: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на теннис. Шаповалов снова проиграет Штруффу?
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