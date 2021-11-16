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    Сможет ли Соболенко выйти в полуфинал Итогового турнира?

    Соболенко — Саккари. Прогноз (к. 1.88) и ставки на Итоговый турнир WTA 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Саккари
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против гречанки Марии Саккари в заключительном туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 16 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 04:30 мск. Соболенко — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Соболенко

    Соболенко стартовала в Гвадалахаре с неприятного поражения от Паулы Бадосы. Эта игра еще раз показала, почему белорусская теннисистка до сих пор не взяла на одного титула на турнирах Большого Шлема. Основная проблема сейчас — в психологии.

    В матче против Бадосы вторая ракетка мира вела в первом сете со счетом 4:2, но после этого позволила испанке взять 10 геймов подряд. В какой-то момент Соболенко просто бросила играть.

    Не лучшим образом Арина начала и встречу с Игой Швентек. В первой партии она взяла лишь два гейма, но все-таки нашла в себе силы вернуться в игру. Следующие два сета Соболенко провела значительно лучше, благодаря чему одержала победу и сохранила шансы на выход в полуфинал.

    Саккари

    Саккари тем временем тоже выиграла пока только один матч. На старте турнира Мария идеально воспользовалась проблемами Иги Швентек. Соперница в тот день была не готова к серьезному сопротивлению.

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    А потом была встреча с Паулой Бадосой. Нессмотря на все старания, Саккари проиграла в двух сетах. Но борьба шла до последнего мяча, по игре теннисистка из Греции явно не уступала сопернице. Правда, стоит признать, что геймы на своей подаче Марии давались с трудом.

    Прогноз и ставка

    На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.88, победу Саккари букмекеры предлагают за 2.12.

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    У Саккари не очень хорошая статистика в противостоянии с Ариной — четыре поражения в пяти матчах. В начале года белоруска легко обыграла Марию на турнире в Абу-Даби.

    Ставка — победа Соболенко за 1.88.

    И все-таки ставим на Арину. Если она перестанет впадать в депрессию после первых же ошибок, все будет в порядке.

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    Соболенко — Саккари: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Соболенко выйти в полуфинал Итогового турнира?
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