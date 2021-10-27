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    Сможет ли Рублев обыграть Ивашко?

    Рублев — Ивашко. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Санкт-Петербурге 27 октября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Андрей Рублёв
    Прогноз и ставки на Рублев — Ивашко
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    Андрей Рублев в прошлом году стал победителем турнира в Санкт-Петербурге
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против белоруса Ильи Ивашко во втором круге турнира в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 27 октября, начало — в 16:00 мск. Рублев — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Рублев на прошлой неделе провалил выступление на Кубке Кремля. Вместо борьбы за титул Андрей получил дополнительные выходные. В стартовом матче россиянин потерпел поражение от Адриана Маннарино.

    Ситуация была под контролем до тех пор, пока Рублев во втором сете не упустил матчбол. После этого игра у него развалилась, а француз уверенно взял решающую партию.

    Кроме того, ранее в этом месяце Рублев проиграл американцу Томми Полу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Еще один матч, в котором шестая ракетка мира неудачно провел третий сет.

    Несмотря на последние неудачи, Рублев квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

    Ивашко

    Ивашко тем временем проводит лучший сезон в карьере. Несколько месяцев назад белорус взял первый титул. Неожиданно для всех он стал победителем турнира в Уинстон-Сейлеме. А вскоре после этого выиграл два матча на US Open, что в его случае тоже очень неплохое достижение.

    В конце сентября Ивашко неплохо выступил в Нур-Султане, где дошел до полуфинала. В Софии белорусский теннисист легко прошел первый круг, но перед вторым раундом снялся из-за травмы, которая также помешала ему выступить на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

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    В Санкт-Петербурге Ивашко стартовал с первого раунда. Илья легко разобрался с сербом Ласло Дьере.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.36, победу Ивашко букмекеры предлагают за 3.24.

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    У Рублева сейчас не самый лучший период в карьере, который, возможно, связан с обычной усталостью. Позади все-таки десять очень насыщенных месяцев.

    Легко в предстоящем матче точно не будет, Ивашко в последнее время очень хорошо играет, что отмечал даже сам Рублев.

    Ставка — Ивашко выиграет хотя бы один сет за 1.82.

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    Рублев — Ивашко: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев обыграть Ивашко?
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