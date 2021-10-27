Россиянин Андрей Рублев сыграет против белоруса Ильи Ивашко во втором круге турнира в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 27 октября, начало — в 16:00 мск. Рублев — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев на прошлой неделе провалил выступление на Кубке Кремля. Вместо борьбы за титул Андрей получил дополнительные выходные. В стартовом матче россиянин потерпел поражение от Адриана Маннарино.

Ситуация была под контролем до тех пор, пока Рублев во втором сете не упустил матчбол. После этого игра у него развалилась, а француз уверенно взял решающую партию.

Кроме того, ранее в этом месяце Рублев проиграл американцу Томми Полу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Еще один матч, в котором шестая ракетка мира неудачно провел третий сет.

Несмотря на последние неудачи, Рублев квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

Ивашко

Ивашко тем временем проводит лучший сезон в карьере. Несколько месяцев назад белорус взял первый титул. Неожиданно для всех он стал победителем турнира в Уинстон-Сейлеме. А вскоре после этого выиграл два матча на US Open, что в его случае тоже очень неплохое достижение.

В конце сентября Ивашко неплохо выступил в Нур-Султане, где дошел до полуфинала. В Софии белорусский теннисист легко прошел первый круг, но перед вторым раундом снялся из-за травмы, которая также помешала ему выступить на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

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В Санкт-Петербурге Ивашко стартовал с первого раунда. Илья легко разобрался с сербом Ласло Дьере.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.36, победу Ивашко букмекеры предлагают за 3.24.

У Рублева сейчас не самый лучший период в карьере, который, возможно, связан с обычной усталостью. Позади все-таки десять очень насыщенных месяцев.

Легко в предстоящем матче точно не будет, Ивашко в последнее время очень хорошо играет, что отмечал даже сам Рублев.

Ставка — Ивашко выиграет хотя бы один сет за 1.82.