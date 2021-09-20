Кудерметова
У Кудерметовой уже несколько месяцев продолжается не самая приятная серия. Последний раз россиянка выигрывала больше одного матча еще в середине мая.
С тех пор Вероника доходила максимум до второго круга.
На Открытом чемпионате США Кудерметова уже в стартовом матче уступила румынке Соране Кырсте. В Монреале и Цинциннати 24-летняя теннисистка выиграла по одному матчу.
В первой половине сезона Кудерметова выступала заметно лучше. Тут можно вспомнить и победу на турнире в Чарльстоне, и финал в Абу-Даби, и полуфинал в Стамбуле.
Рыбакина
У Рыбакиной результаты, конечно, получше. Хотя есть подозрение, что теннисистка ими все равно не очень довольна.
После супер изнурительного олимпийского турнира, где она в матче за третье место уступила Элине Свитолиной, Елена не очень удачно выступила в Сан-Хосе и Монреале.
Выход в третий круг в Цинциннати тоже не тот результат, который теперь может порадовать Рыбакину.
На US Open 17-я ракетка мира тоже остановилась в третьем круге, уступив румынке Симоне Халеп.
Прогноз и ставка
На Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.88, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.44.
Скорее всего, Вероника снова проиграет, но очень вероятно, что все решится в третьем сете.
Ставка — победа Рыбакиной со счетом 2-1 по сетам за 4.00.
Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.57. Это, безусловно, менее опасный вариант.