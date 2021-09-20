ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдегор принес «Арсеналу» победу«Арсенал» получил импульс перед дерби с «Тоттенхэмом» «Ахмат» — «Краснодар»Родные стены не помогли. «Краснодар» уверенно переиграл «Ахмат» в Грозном Жерар ПикеЧто есть, то есть. Упадок «Барселоны» не стал сюрпризом
  • 13:51
    • Названо имя одного из кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»
  • 13:36
    • Нового главу департамента судейства РФС представят 23 сентября
  • 06:46
    • Трусова — победительница турнира в США
  • 07:17
    • Дэвис и Смолкин стали вторыми в танцах на льду на турнире в США
  • 07:01
    • Емельяненко победил блогера Тарасова
  • 20:55
    • «Краснодар» в большинстве обыграл «Ахмат» в Грозном
    Все новости спорта

    Сможет ли Кудерметова обыграть Рыбакину?

    Кудерметова — Рыбакина. Прогноз (к. 4.00) и ставки на турнир в Остраве 20 сентября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Елена Рыбакина
    Прогноз и ставки на Кудерметова — Рыбакина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в первом круге турнира в чешской Остраве. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Кудерметова — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    У Кудерметовой уже несколько месяцев продолжается не самая приятная серия. Последний раз россиянка выигрывала больше одного матча еще в середине мая.

    С тех пор Вероника доходила максимум до второго круга.

    На Открытом чемпионате США Кудерметова уже в стартовом матче уступила румынке Соране Кырсте. В Монреале и Цинциннати 24-летняя теннисистка выиграла по одному матчу.

    В первой половине сезона Кудерметова выступала заметно лучше. Тут можно вспомнить и победу на турнире в Чарльстоне, и финал в Абу-Даби, и полуфинал в Стамбуле.

    Рыбакина

    У Рыбакиной результаты, конечно, получше. Хотя есть подозрение, что теннисистка ими все равно не очень довольна.

    После супер изнурительного олимпийского турнира, где она в матче за третье место уступила Элине Свитолиной, Елена не очень удачно выступила в Сан-Хосе и Монреале.

    Выход в третий круг в Цинциннати тоже не тот результат, который теперь может порадовать Рыбакину.

    Все прогнозы на теннис

    На US Open 17-я ракетка мира тоже остановилась в третьем круге, уступив румынке Симоне Халеп.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.88, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.44.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Скорее всего, Вероника снова проиграет, но очень вероятно, что все решится в третьем сете.

    Ставка — победа Рыбакиной со счетом 2-1 по сетам за 4.00.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.57. Это, безусловно, менее опасный вариант.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Ницца — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уэска — Фуэнлабрада
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч ПСВ — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Риск — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Остапенко — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кайрат — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Штутгарт — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Понферрадина — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кудерметова — Рыбакина: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кудерметова обыграть Рыбакину?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры