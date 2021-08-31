ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичUS Open: Джокович идет за «календарным шлемом», Медведев попробует его остановить «Ливерпуль» -« Челси»Ничья имени Менди. «Челси» в меньшинстве выстоял на «Энфилде» «Валенсия»Примера. «Валенсия» разгромила «Алавес», «Реал» одолел «Бетис», «Барса» примет «Хетафе»
  • 15:16
    • Скира: Влашич согласовал контракт с «Вест Хэмом»
  • 14:51
    • Пловец Черняев завоевал золото Паралимпиады в заплыве на 100 м
  • 12:28
    • Месси попал в заявку ПСЖ на матч с «Реймсом»
  • 11:36
    • «Спартак» объявил о подписании защитника «Сент-Трейдена» Кауфриза
  • 15:28
    • Кейн в старте на матч с «Уотфордом»
  • 12:59
    • Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
  • 11:51
    • Сутормин заменит Петрова в сборной России
    Все новости спорта

    Сколько геймов Медведев отдаст Гаске?

    Гаске — Медведев. Прогноз (к. 1.96) и ставки на US Open 30 августа 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Ришар Гаске
    Прогноз и ставки на Гаске — Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Ришара Гаске в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Гаске — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гаске

    Гаске на прошлой неделе неплохо провел турнир в Уинстон-Сейлеме. Француз дошел до четвертьфинала, где уступил финну Эмилю Руусувуори.

    Но перед этим были победы над белорусом Егором Герасимовым и британцем Дэном Эвансом. Эти матчи показали, что 35-летний теннисист на данный момент находится в своей лучшей форме.

    Но, безусловно, это уже далеко не тот Гаске, который в 2013 году дошел на US Open до полуфинала. Ришар приближается к завершению карьеры, это очевидно.

    Также стоит отметить, что на «Мастерсе» в Цинциннати Гаске преодолел квалификацию, но в первом же круге проиграл британцу Энди Маррею.

    Медведев

    Тем временем Медведева можно смело назвать одним из главных конкурентов Новака Джоковича. Но только «одним из», а не главным, поскольку в невероятной форме сейчас находится не только россиянин, но и Александр Зверев, обыгравший серба на Олимпиаде в Токио.

    Медведев в августе выиграл «Мастерс» в Торонто. За весь турнир Даниил отдал лишь два сета. В финале вторая ракетка мира спокойно разобрался с Рейлли Опелкой, который в полуфинале хладнокровно обыграл Стефаноса Циципаса.

    Все прогнозы на US Open

    В Цинциннати Медведев остановился в шаге от решающего матча. Более того, он был уже одной ногой в финале, но в итоге впервые в карьере проиграл Андрею Рублеву. Даниил здорово начал матч, но в начале второго сета произошел эпизод, который полностью выбил его из колеи. Медведев, пытаясь догнать мяч, врезался в камеру, которая была установлена недалеко от задней линии. Российский теннисист, помимо того, что сильно ударился рукой, еще и распсиховался, а в таком состоянии он редко побеждает.

    Но в целом нет никаких сомнений, что сейчас в туре крайне мало теннисистов, которые способны остановить Медведева, полностью сконцентрированного на игре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Медведев спокойно выйдет в следующий раунд. Но если что, на победу Гаске можно поставить за 12.50.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В прошлом году Даниил отдал французу один сет на турнире в Санкт-Петербурге, но в целом он полностью доминировал на корте. Третью партию россиянин забрал со счетом 6:0.

    Скорее всего, в предстоящем матче тоже будет разгром. Гаске будет сложно провести на одном уровне хотя бы три сета.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-8,5) за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Аякс — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Анже — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бернли — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.02
  • Прогноз на матч Унион — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Липецк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Минай — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Витебск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лилль — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гаске — Медведев: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 31.08.2021. Прогнозы на теннис. Сколько геймов Медведев отдаст Гаске?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры