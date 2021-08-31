Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Ришара Гаске в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Гаске — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гаске

Гаске на прошлой неделе неплохо провел турнир в Уинстон-Сейлеме. Француз дошел до четвертьфинала, где уступил финну Эмилю Руусувуори.

Но перед этим были победы над белорусом Егором Герасимовым и британцем Дэном Эвансом. Эти матчи показали, что 35-летний теннисист на данный момент находится в своей лучшей форме.

Но, безусловно, это уже далеко не тот Гаске, который в 2013 году дошел на US Open до полуфинала. Ришар приближается к завершению карьеры, это очевидно.

Также стоит отметить, что на «Мастерсе» в Цинциннати Гаске преодолел квалификацию, но в первом же круге проиграл британцу Энди Маррею.

Медведев

Тем временем Медведева можно смело назвать одним из главных конкурентов Новака Джоковича. Но только «одним из», а не главным, поскольку в невероятной форме сейчас находится не только россиянин, но и Александр Зверев, обыгравший серба на Олимпиаде в Токио.

Медведев в августе выиграл «Мастерс» в Торонто. За весь турнир Даниил отдал лишь два сета. В финале вторая ракетка мира спокойно разобрался с Рейлли Опелкой, который в полуфинале хладнокровно обыграл Стефаноса Циципаса.

Все прогнозы на US Open

В Цинциннати Медведев остановился в шаге от решающего матча. Более того, он был уже одной ногой в финале, но в итоге впервые в карьере проиграл Андрею Рублеву. Даниил здорово начал матч, но в начале второго сета произошел эпизод, который полностью выбил его из колеи. Медведев, пытаясь догнать мяч, врезался в камеру, которая была установлена недалеко от задней линии. Российский теннисист, помимо того, что сильно ударился рукой, еще и распсиховался, а в таком состоянии он редко побеждает.

Но в целом нет никаких сомнений, что сейчас в туре крайне мало теннисистов, которые способны остановить Медведева, полностью сконцентрированного на игре.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Медведев спокойно выйдет в следующий раунд. Но если что, на победу Гаске можно поставить за 12.50.

В прошлом году Даниил отдал французу один сет на турнире в Санкт-Петербурге, но в целом он полностью доминировал на корте. Третью партию россиянин забрал со счетом 6:0.

Скорее всего, в предстоящем матче тоже будет разгром. Гаске будет сложно провести на одном уровне хотя бы три сета.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-8,5) за 1.96.