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    Хачанов проиграет в первом круге US Open?

    Хачанов — Харрис. Прогноз (к. 1.91) и ставки на US Open 31 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Харрис
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Хачанов — Харрис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Ну вот, наконец-то Хачанов начал показывать свой настоящий теннис. Первого существенного успеха в текущем сезоне россиянин добился на Уимблдоне, где дошел до четвертьфинала.

    А потом был финал олимпийского турнира. В Токио Карена смог остановить только Александр Зверев. Хачанов, безусловно, был очень расстроен после поражения в решающем матче, но надо не забывать, что на Олимпиаде немцу проиграл даже Новак Джокович.

    В Торонто Карен прошел два раунда, после чего уступил Стефаносу Циципасу. В матче с греком было слишком много ошибок на своей подаче.

    На «Мастерсе» в Цинциннати Хачанов уступил во втором круге Феликсу Оже-Альяссиму. Опять-таки, Карену не хватало уверенных действий на собственной подаче. Но если смотреть в целом, сейчас он играет заметно лучше, чем весной.

    Харрис

    Тем временем Харрис очень прилично провел несколько недавних турниров в Северной Америке.

    В Вашингтоне Ллойд запомнился победой над Рафаэлем Надалем. Тут, конечно, обязательно надо сказать, что испанца беспокоило повреждение, из-за которого он позже досрочно завершил сезон, но в любом случае для южноафриканца это серьезное достижение.

    В столице США Харрис в итоге остановился в четвертьфинале, проиграв японцу Кею Нисикори.

    Все прогнозы на US Open

    Еще два матча 46-я ракетка мира выиграл на «Мастерсе» в Торонто. В третьем круге Харрис уступил Рейлли Опелки. Решающими здесь стали несколько его ошибок на тай-брейке третьего сета.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.44, победу Харриса букмекеры предлагают за 2.87.

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    Карену достался очень серьезный соперник. Харрис очень опасен на харде, в чем можно было убедиться не только не недавних турнирах. Еще весной он чуть не выиграл турнир в Дубае, где обыграл таких соперников, как Доминик Тим, Кей Нисикори и Денис Шаповалов.

    Так что, скорее всего, тремя сетами дело тут не ограничится.

    Самая оптимальная ставка — тотал сетов больше 3,5, но коэффициент всего лишь 1.53.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 40,5 за 1.91.

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    Хачанов — Харрис: прогноз, ставка (1.53), статистика, коэффициенты матча 31.08.2021. Прогнозы на теннис. Хачанов проиграет в первом круге US Open?
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