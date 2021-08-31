Россиянин Карен Хачанов сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Хачанов — Харрис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Ну вот, наконец-то Хачанов начал показывать свой настоящий теннис. Первого существенного успеха в текущем сезоне россиянин добился на Уимблдоне, где дошел до четвертьфинала.

А потом был финал олимпийского турнира. В Токио Карена смог остановить только Александр Зверев. Хачанов, безусловно, был очень расстроен после поражения в решающем матче, но надо не забывать, что на Олимпиаде немцу проиграл даже Новак Джокович.

В Торонто Карен прошел два раунда, после чего уступил Стефаносу Циципасу. В матче с греком было слишком много ошибок на своей подаче.

На «Мастерсе» в Цинциннати Хачанов уступил во втором круге Феликсу Оже-Альяссиму. Опять-таки, Карену не хватало уверенных действий на собственной подаче. Но если смотреть в целом, сейчас он играет заметно лучше, чем весной.

Харрис

Тем временем Харрис очень прилично провел несколько недавних турниров в Северной Америке.

В Вашингтоне Ллойд запомнился победой над Рафаэлем Надалем. Тут, конечно, обязательно надо сказать, что испанца беспокоило повреждение, из-за которого он позже досрочно завершил сезон, но в любом случае для южноафриканца это серьезное достижение.

В столице США Харрис в итоге остановился в четвертьфинале, проиграв японцу Кею Нисикори.

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Еще два матча 46-я ракетка мира выиграл на «Мастерсе» в Торонто. В третьем круге Харрис уступил Рейлли Опелки. Решающими здесь стали несколько его ошибок на тай-брейке третьего сета.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.44, победу Харриса букмекеры предлагают за 2.87.

Карену достался очень серьезный соперник. Харрис очень опасен на харде, в чем можно было убедиться не только не недавних турнирах. Еще весной он чуть не выиграл турнир в Дубае, где обыграл таких соперников, как Доминик Тим, Кей Нисикори и Денис Шаповалов.

Так что, скорее всего, тремя сетами дело тут не ограничится.

Самая оптимальная ставка — тотал сетов больше 3,5, но коэффициент всего лишь 1.53.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 40,5 за 1.91.