ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси дебютировал в ПСЖФотогалерея: Лионель Месси дебютировал в ПСЖ Гринвуд принес «Юнайтед» победуГринвуд и Варан — светлые пятна в ужасной игре «МЮ» Мемфис ДепайДепай рвет и мечет. Каталонцы одержали прагматичную победу над «Хетафе»
  • 00:58
    • «Атлетико» спасся от поражения в матче с «Вильярреалом»
  • 23:44
    • Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Реймсом» в дебютном матче Месси
  • 20:48
    • Россия одолела Японию и выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу
  • 20:32
    • «МЮ» вырвал выездную победу у «Вулверхэмптона»
  • 00:00
    • «Рома» разгромила «Салернитану», «Милан» крупно обыграл «Кальяри»
  • 23:34
    • Хавбек «Ростова» перешел в «Норвич» на правах аренды
  • 21:28
    • «Наполи» вырвал победу у «Дженоа»
    Все новости спорта

    Сможет ли Карацев выйти во второй круг US Open?

    Карацев — Муньяр. Прогноз (к. 2.66) и ставки на US Open 31 августа 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на US Open
    Прогноз и ставки на Карацев — Муньяр
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Карацев — Муньяр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    И все-таки у Карацева спад. После невероятного прорыва в начале сезона летние результаты россиянина абсолютно не впечатляют.

    На «Мастерсе» в Торонто Карацев благодаря своему рейтингу (на данный момент он 24-й) стартовал со второго круга, но сразу же проиграл — Карену Хачанову, в двух сетах.

    В Цинциннати Аслан тоже не выиграл ни одного матча. Здесь его обыграл хорват Марин Чилич — тоже в двух партиях.

    Во всех матчах Карацева, как правило, очень напряженная обстановка, но россиянин стал слишком часто ошибаться в решающие моменты.

    Летом Карацев ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Муньяр

    Муньяр четвертый раз подряд попал в основную сетку US Open. Это происходит благодаря тому, что испанец регулярно добивается неплохих результатов на грунте и держится в рейтинге в районе топ-50 или то-60.

    В этом году Хауме первый раз сыграл на харде в Цинциннати. Впрочем, попытка попасть в основу «Мастерса» не удалось. Во втором раунде отбора он уступил французу Ришару Гаске.

    Все прогнозы на US Open

    В Уинстон-Сейлеме на прошлой неделе Муньяр тоже выступил неудачно. 24-летний испанец в первом круге проиграл японцу Есуке Ватануки.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Муньяра букмекеры предлагают за 3.66.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Аслан в последнее время почти не радует, но в данной ситуации важно, что ему все-таки повезло с соперником. Муньяр любит играть исключительно на грунте, другие покрытия его просто не интересуют.

    Так что у Карацева, который в начале года сенсационно добрался до полуфинала на Australian Open и выиграл турнир в Дубае, есть отличный шанс преодолеть стартовый раунд.

    Ставка — Карацев выиграет в трех сетах за 2.66. Аслану достаточно держать свою подачу, и тогда точно все будет в порядке.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Донской — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рублев — Карлович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Маррей — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  7.69
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сарагоса — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Гаске — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Хачанов — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Зверев — Куэрри
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Карацев — Муньяр: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 31.08.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев выйти во второй круг US Open?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры