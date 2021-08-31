Россиянин Аслан Карацев сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Карацев — Муньяр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

И все-таки у Карацева спад. После невероятного прорыва в начале сезона летние результаты россиянина абсолютно не впечатляют.

На «Мастерсе» в Торонто Карацев благодаря своему рейтингу (на данный момент он 24-й) стартовал со второго круга, но сразу же проиграл — Карену Хачанову, в двух сетах.

В Цинциннати Аслан тоже не выиграл ни одного матча. Здесь его обыграл хорват Марин Чилич — тоже в двух партиях.

Во всех матчах Карацева, как правило, очень напряженная обстановка, но россиянин стал слишком часто ошибаться в решающие моменты.

Летом Карацев ни разу не выигрывал больше одного матча.

Муньяр

Муньяр четвертый раз подряд попал в основную сетку US Open. Это происходит благодаря тому, что испанец регулярно добивается неплохих результатов на грунте и держится в рейтинге в районе топ-50 или то-60.

В этом году Хауме первый раз сыграл на харде в Цинциннати. Впрочем, попытка попасть в основу «Мастерса» не удалось. Во втором раунде отбора он уступил французу Ришару Гаске.

Все прогнозы на US Open

В Уинстон-Сейлеме на прошлой неделе Муньяр тоже выступил неудачно. 24-летний испанец в первом круге проиграл японцу Есуке Ватануки.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Муньяра букмекеры предлагают за 3.66.

Аслан в последнее время почти не радует, но в данной ситуации важно, что ему все-таки повезло с соперником. Муньяр любит играть исключительно на грунте, другие покрытия его просто не интересуют.

Так что у Карацева, который в начале года сенсационно добрался до полуфинала на Australian Open и выиграл турнир в Дубае, есть отличный шанс преодолеть стартовый раунд.

Ставка — Карацев выиграет в трех сетах за 2.66. Аслану достаточно держать свою подачу, и тогда точно все будет в порядке.