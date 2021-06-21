Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Люки Пуя в первом круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 21 июня, начало — в 16:00 мск. Хачанов — Пуй: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

У Хачанова переход с грунта на траву получился неудачным. Хотя и с первым соперником на этом покрытии ему тоже не повезло.

В Галле Карену уже в стартовом раунде пришлось играть против Андрея Рублева. В итоге Хачанов уступил в двух сетах — 3:6, 6:7.

В целом сезон у россиянина проходит неудачно. В рейтинге он уже опустился на 27-е место.

Весной, как известно, у Хачанова была серия из четырех поражений кряду. Кроме того, на «Ролан Гаррос» он вылетел после второго круга, уступив Кею Нисикори.

Пуй

Пуй полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы правого локтя. На свой уровень француз пока так и не вернулся.

В текущем сезоне больше двух матчей Люка смог выиграть только на «Мастерсе» в Монте-Карло. После побед над Гидо Пельей и Алексеем Попыриным проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине.

После этого Пуй не одержал ни одной победы на четырех турнирах кряду.

В первой половине июня бывшая десятая ракетка мира не смог преодолеть квалификацию в Штутгарте и Лондоне.

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На Мальорке французскому теннисисту тоже пришлось начинать с квалификации, но на этот раз все получилось, пусть и не без проблем.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.36, победу Пуя букмекеры предлагают за 3.26.

Скорее всего, Карен выиграет, француз никак не может набрать оптимальную форму после серьезной травмы.

Но очень сомнительно, что Хачанову хватит двух сетов — это не в его стиле.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

И еще один вариант — ставку на то, что хотя бы в одном сете буде тай-брейк за 1.87.