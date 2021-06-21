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    Сможет ли Хачанов обыграть Пуя в двух сетах?

    Хачанов — Пуй. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир на Мальорке 21 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Пуй
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Люки Пуя в первом круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 21 июня, начало — в 16:00 мск. Хачанов — Пуй: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    У Хачанова переход с грунта на траву получился неудачным. Хотя и с первым соперником на этом покрытии ему тоже не повезло.

    В Галле Карену уже в стартовом раунде пришлось играть против Андрея Рублева. В итоге Хачанов уступил в двух сетах — 3:6, 6:7.

    В целом сезон у россиянина проходит неудачно. В рейтинге он уже опустился на 27-е место.

    Весной, как известно, у Хачанова была серия из четырех поражений кряду. Кроме того, на «Ролан Гаррос» он вылетел после второго круга, уступив Кею Нисикори.

    Пуй

    Пуй полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы правого локтя. На свой уровень француз пока так и не вернулся.

    В текущем сезоне больше двух матчей Люка смог выиграть только на «Мастерсе» в Монте-Карло. После побед над Гидо Пельей и Алексеем Попыриным проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине.

    После этого Пуй не одержал ни одной победы на четырех турнирах кряду.

    В первой половине июня бывшая десятая ракетка мира не смог преодолеть квалификацию в Штутгарте и Лондоне.

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    На Мальорке французскому теннисисту тоже пришлось начинать с квалификации, но на этот раз все получилось, пусть и не без проблем.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.36, победу Пуя букмекеры предлагают за 3.26.

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    Скорее всего, Карен выиграет, француз никак не может набрать оптимальную форму после серьезной травмы.

    Но очень сомнительно, что Хачанову хватит двух сетов — это не в его стиле.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

    И еще один вариант — ставку на то, что хотя бы в одном сете буде тай-брейк за 1.87.

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