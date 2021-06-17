Россиянка Дарья Касаткина сыграет против украинки Марты Костюк во втором круге на турнире в Бирмингеме (Англия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 17:00 мск. Касаткина — Костюк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Касаткина открыла сезон на траве с волевой победы над Полоной Херцог — 4:6, 6:3, 6:3.

Дарья, как обычно, не очень стабильно играла по ходу матча, отдала первую партию, очень много ошибалась и во втором сете, но соперница делала это еще чаще.

Более-менее качественно россиянка провела только решающий сет, в котором ни разу не отдала свою подачу.

В любом случае, для первого матча на этом покрытии Касаткина сыграла нормально.

Костюк

По аналогичному сценарию развивался и первый матч Костюк, которая выиграла у американки Мэдисон Брэнгл.

Украинка уступила в первом сете, после чего сделала камбэк. Как ни странно, но Марта тоже «чисто» провела только третью партию.

Все прогнозы на теннис

В Англию 18-летняя теннисистка приехала после довольно успешного выступления на «Ролан Гаррос». В Париже Костюк дошла до четвертого круга, где уступила Иги Швентек. Но самое главное, что уже в первом раунде ей удалось обыграть бывшую первую ракетку мира Гарбин Мугурусу.

Прогноз и ставка

На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.75, победу Костюк букмекеры предлагают за 2.13.

У Дарьи не очень приятная история встреч с Мартой. В прошлом году она уступила украинке на US Open, взяв при этом лишь три гейма, а этой весной, проиграла ей на турнире в Стамбуле — тоже в двух сетах.

Учитывая прогресс в игре Костюк, очень вероятно, что она снова одержит победу. У Марты довольно агрессивный, атакующий стиль, который подходит далеко не всем.

Ставка — победа Костюк за 2.13.