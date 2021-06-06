Американка Серена Уильямс сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 6 июня в Париже, начало — в 18:45 мск. Серена Уильямс — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уильямс

Наоми Осака покинула Париж из-за психологического срыва. Эшли Барти получила травму и тоже снялась с «Ролан Гаррос». Арину Соболенко сенсационно обыграла Анастасия Павлюченкова. Похоже, у Серены больше не будет такого шикарного шанса завоевать долгожданный титул на «Большом шлеме» и догнать Маргарет Корт.

Есть еще Ига Швентек, но судя по тому, как развиваются события, судьба, похоже, наконец-то вознаградит 39-летнюю теннисистку за все ее старания.

В третьем круге Серена одержала победу над соотечественницей Даниэль Коллинс — 6:4, 6:4, Во второй партии бывшая первая ракетка мира уступала 2:4, но в очередной раз продемонстрировала стальной характер. Сейчас это впечатляет еще больше.

Единственный пока что сет Уильямс-младшая проиграла в матче с Михаэлой Бузарнеску. Впрочем, сразу же после такой оплошности Серена выиграла партию со счетом 6:1.

Рыбакина

Рыбакина впервые вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема». Тут интересно, что это случилось в тот момент, когда от 21-летней теннисистки этого ждали меньше всего.

Текущий сезон до сих пор складывался для Рыбакиной не очень удачно. Но в Париже она наконец-то смогла показать свой лучший теннис.

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Но будем говорить честно, что представительнице Казахстана еще и повезло. В первом круге ее соперницей была 18-летняя француженка Эльза Жакмо, потом японка Нао Хибино, а в третьем раунде — Елена Веснина, которая совсем недавно вернулась в теннис после декрета. Поэтому текущие успехи Рыбакиной надо оценивать очень осторожно

Прогноз и ставка

На Серену в этом матче можно поставить за 1.50, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 2.98.

Скорее всего, Серена выиграет, но не факт, что для победы ей хватит двух сетов. Рыбакина очень талантлива, и зацепить хотя бы одну партию она вполне способна.

Ставка — победа Сераны Уильямс со счетом 2-1 по сетам за 4.40.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Рыбакиной больше 11,5 за 1.89.