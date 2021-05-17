Француз Гаэль Монфис сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса в первом круге на турнире в Лионе. Матч пройдет 17 мая, начало — в 12:45 мск. Монфис — Харрис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монфис

Он вернулся. Наконец-то. На турнире в Риме Монфис провел первый матч после Открытого чемпионата Австралии.

Естественно, Гаэль проиграл. В стартовом матче римского «Мастерса» француз уступил Лоренцо Сонего — 4:6, 7:5, 4:6. Но, пожалуй, Монфиса надо похвалить, все-таки на корте была борьба, а итальянец после этого дошел до полуфинала, где едва не сокрушил самого Новака Джоковича. В общем, непростой соперник.

Но, понятно, что 15-ю ракетку мира сейчас тревожит другой момент. Его серия поражений составляет уже восемь матчей.

Последний раз Монфис побеждал в конце февраля прошлого года на турнире в Дубае. С тех пор были только поражения. И с этим надо что-то делать.

Харрис

Тем временем Харрис пока не очень удачно проводит грунтовую часть сезона. На харде у него получалось заметно лучше. Судя по всему, это просто не его покрытие.

В португальском Эшториле Ллойд сразу же проиграл итальянцу Марко Чеккинато. На «Мастерсе» в Мадриде южноафриканец одержал победу над Григором Димитровым, но потом без шансов уступил Алексу Де Минауру.

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В Риме Харрис вылетел после первого круга. На этот раз его обыграл Кристиан Гарин. Против таких соперников, грунтовиков, ему особенно тяжело играть.

Прогноз и ставка

На Монфиса в этом матче можно поставить за 1.67, победу Харриса букмекеры предлагают за 2.26.

Предстоящая игра — отличный шанс для Гаэля наконец-то прервать свою ужасную серию поражений. К тому же, он действительно умеет играть на грунте.

Ставка — победа Монфиса за 1.67. Французу надо как можно скорее преодолеть этот психологический барьер. Такое количество неудачных матчей любого может сломать.

Опасный вариант, но с хорошим коэффициентом — ставка на победу Монфиса в двух сетах за 2.60. Сможет, если захочет.