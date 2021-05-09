Россиянин Аслан Карацев сыграет против серба Миомира Кецманович в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 11:00 мск. Кецманович — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кецманович

Кецманович прошлой неделе неудачно выступил на «Мастерсе» в Мадриде. Уже в первом круге серб попал под Джона Изнера. Несмотря на все старания, ему так и не удалось хотя бы что-нибудь придумать на подаче соперника.

На грунте впервые в этом сезоне Миомир сыграл еще в конце апреля в аргентинской Кордове. И там он тоже уступил уже в стартовом матче.

Зато в Буэнос-Айресе 21-летний теннисист дошел до полуфинала. После побед над Тиаго Монтейро и Ласло Дьере Кецманович с треском проиграл Диего Шварцману.

Кецманович наверняка остался доволен своим выступлением в Белграде. На домашнем турнире он прошел два раунда, после чего проиграл Новаку Джоковичу, которого потом остановил Аслан Карацев.

Карацев

Тем временем Карацев тоже не смог удивить в Мадриде, но в случае с ним о провале не может быть речи.

Аслан дошел до третьего круга, что никак нельзя назвать плохим результатом на «Мастерсе». Россиянин одержал победы над Уго Эмбером и Диего Шварцманом, но после этого уступил Александру Бублику.

Тут надо признать, что в матче с Бубликом у Карацева как-то сразу не заладилась игра. У Аслана было восемь брейк-пойнтов, но реализовать он смог лишь один.

Но вряд ли кто-то станет отрицать, что Карацев сейчас один из самых опасных соперников.

Прогноз и ставка

На Кецмановича в этом матче можно поставить за 3.24, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.36.

Если сравнить хотя бы то, как с Джоковичем играл Кецманович и как это делал Карацев, то станет ясно, что Аслана справедливо называют фаворитом предстоящего матча.

Ставка — победа Карацева в двух сетах за 1.97.

И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Кецмановича меньше 10,5 за 1.88.