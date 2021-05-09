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    Карацев начнет в Риме с уверенной победы?

    Кецманович — Карацев. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Риме 10 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кецманович — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против серба Миомира Кецманович в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 11:00 мск. Кецманович — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кецманович

    Кецманович прошлой неделе неудачно выступил на «Мастерсе» в Мадриде. Уже в первом круге серб попал под Джона Изнера. Несмотря на все старания, ему так и не удалось хотя бы что-нибудь придумать на подаче соперника.

    На грунте впервые в этом сезоне Миомир сыграл еще в конце апреля в аргентинской Кордове. И там он тоже уступил уже в стартовом матче.

    Зато в Буэнос-Айресе 21-летний теннисист дошел до полуфинала. После побед над Тиаго Монтейро и Ласло Дьере Кецманович с треском проиграл Диего Шварцману.

    Кецманович наверняка остался доволен своим выступлением в Белграде. На домашнем турнире он прошел два раунда, после чего проиграл Новаку Джоковичу, которого потом остановил Аслан Карацев.

    Карацев

    Тем временем Карацев тоже не смог удивить в Мадриде, но в случае с ним о провале не может быть речи.

    Аслан дошел до третьего круга, что никак нельзя назвать плохим результатом на «Мастерсе». Россиянин одержал победы над Уго Эмбером и Диего Шварцманом, но после этого уступил Александру Бублику.

    Тут надо признать, что в матче с Бубликом у Карацева как-то сразу не заладилась игра. У Аслана было восемь брейк-пойнтов, но реализовать он смог лишь один.

    Но вряд ли кто-то станет отрицать, что Карацев сейчас один из самых опасных соперников.

    Прогноз и ставка

    На Кецмановича в этом матче можно поставить за 3.24, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.36.

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    Если сравнить хотя бы то, как с Джоковичем играл Кецманович и как это делал Карацев, то станет ясно, что Аслана справедливо называют фаворитом предстоящего матча.

    Ставка — победа Карацева в двух сетах за 1.97.

    И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Кецмановича меньше 10,5 за 1.88.

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