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    Александрова снова шокирует Халеп?

    Александрова — Халеп. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Штутгарте 23 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Халеп
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    Симона Халеп
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против румынки Симоны Халеп в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 19:30 мск. Александрова — Халеп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александрова

    Александрова ранее на этом турнире уже одержала две серьезные победы, которые наверняка помогут ей обрести уверенность в собственных силах.

    В первом раунде Екатерина выиграла у Каролины Муховой. Это был красивый камбэк. Россиянка отдала первый сет, но потом уверенно взяла две партии.

    А во втором круге Александрова красиво разобралась с Белиндой Бенчич — 6:1, 7:5. Учитывая, что 26-летняя теннисистка проводит первый в сезоне турнир на грунте, это действительно очень хороший результат.

    Александрова третий раз в этом году дошла до 1/4 финала.

    Халеп

    Халеп попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда. Для нее это тоже дебютный турнир на грунте в текущем сезоне.

    В первом матче Симона выиграла у Маркеты Вондрушовой — 6:1, 6:3. Это также говорит о том, что третья ракетка мира, скорее всего, полностью восстановилась после травмы, из-за которой ей пришлось сняться с турнира в Майами.

    Все прогнозы на теннис

    Главным успехом Халеп в этом году пока что остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Прогноз и ставка

    На Александрову в этом матче можно поставить за 3.58, а на победу Халеп — за 1.33.

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    Как ни странно, но у Халеп не самые приятные воспоминания после предыдущих встреч с россиянкой. В начале года Александрова разгромила румынку на турнире в Мельбурне, отдав сопернице лишь три гейма. Кроме того, Екатерина обыгрывала Симону в 2019 году на турнире в Пекине.

    Но это была на харде, на грунте все будет иначе. На этом покрытии Александровой будет крайне сложно остановить победительницу «Ролан Гаррос» 2018 года.

    Ставка — победа Халеп в двух сетах за 1.87. Румынская теннисистка возьмет реванш.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Александровой меньше 9,5 за 1.83.

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    Александрова — Халеп: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 23.04.2021. Прогнозы на теннис. Александрова снова шокирует Халеп?
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