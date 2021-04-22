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    Надаль наконец-то одержит уверенную победу?

    Надаль — Нисикори. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Барселоне 22 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Надаль — Нисикори
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против японца Кея Нисикори в третьем круге на турнире в Барселоне. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 17:00 мск. Надаль — Нисикори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Надаль

    Надаля продолжает лихорадить. Несмотря на победу в стартовом матче, Рафа снова выглядел не очень убедительно.

    В среду «Грунтовый король» выиграл у Ильи Ивашко. Вопреки ожиданиям, Надаль проиграл первый сет, снова допустив немало ошибок на своей подаче. На своем уровне Рафа заиграл только со второй партии.

    Уверенной эту победу точно не назовешь. Но, опять-таки, тут надо учитывать, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» проводил всего лишь четвертый матч после почти двухмесячной паузы.

    На прошлой неделе Надаль на «Мастерсе» в Монте-Карло уверенно выиграл у Федерико Дельбониса и Григора Димитрова, но после этого проиграл Андрею Рублеву.

    Нисикори

    Тем временем Нисикори снова удивил. В первом круге японец каким-то чудом сделал камбэк в матче против Гидо Пельи. Аргентинец мог спокойно все заканчивать во втором сете, но позволил бывшей четвертой ракетке мира отыграться. А дальше Кей уже не упустил своего шанса.

    Во втором раунде Нисикори играл против Кристиана Гарина. На этот раз Кей взял первый сет, отдал второй, а в решающем вынес соперника со счетом 6:1.

    Судя по тому, как Нисикори играл в решающем сете против Пельи и Гарина, он находится в отличной физической форме.

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    Нисикори выигрывал турнир в Барселоне в 2014 и 2015 году.

    Прогноз и ставка

    На Надаля букмекеры предлагают поставить за 1.14, а на победу Нисикори — за 9.60.

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    У Надаля и Нисикори большая история противостояния. При этом после 13-ти матчей у испанца внушительное преимущество — 11 побед против двух у японца.

    И что важно, Рафа легко выиграл все матчи против Кея на грунте.

    Несмотря на то, что Надаль слегка забуксовал в недавних матчах, сложно представить, что предстоящая встреча завершится в пользу Нисикори.

    Ставка — победа Надаля + общий тотал геймов меньше 18,5 за 1.82.

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