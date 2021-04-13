Итальянец Янник Синнер сыграет против испанца Альберта Рамоса в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 12:00 мск. Рамос — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рамос

Рамос в этом сезоне начал играть на грунте еще в конце февраля. Это его любимое покрытие, поэтому не стоит удивляться, что вместо турниров в Роттердаме, Марселе и Дохе, испанец выбрал аргентинские Кордову и Буэнос-Айрес.

В первом случае Рамос дошел сразу до финала, а во втором — до полуфинала. И надо сказать, что соперники там были вполне приличного уровня.

На прошлой неделе 33-летний теннисист сыграл на турнире в Марбелье. Во втором круге 46-я ракетка мира одержал победу над Ричардасом Беранкисом, а после этого выиграл у Норберта Гомбоша.

В полуфинале Рамос уступил в трех сетах соотечественнику Пабло Каррено-Бусте.

Рамос в 2017 году дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Синнер

Синнер в этом году на грунте пока не играл. Янник всю прошлую неделю приходил в себя после очень насыщенного «Мастерса» в Майами. Итальянец дошел до финала, где уступил Хуберту Хуркача. Но для 19-летнего теннисиста это, в любом случае, успех.

В целом, как и ожидалось, Янник проводит сезон на топовом уровне, подтверждая почти каждый раз, что его прошлогодние успехи не были случайностью. В рейтинге талантливый итальянец находится уже на 22-м месте.

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В прошлом году Синнер дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где очень неплохо сопротивлялся в игре против самого Рафаэля Надаля. И это лучше всего говорит о том, нравится ли Яннику играть на грунте.

Прогноз и ставка

На Рамоса букмекеры предлагают поставить за 3.10, а на победу Синнера — за 1.39.

Рамос хоть и любит играть на грунте, но вряд ли у него получится остановить Синнера, который уже давно показывает теннис на уровне как минимум топ-20.

Ставка — победа Синнера в двух сетах за 2.01.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Рамоса меньше 10,5 за 1.91.