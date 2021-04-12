Француз Гаэль Монфис сыграет против испанца Пабло Андухара в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Монфис — Андухар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монфис

Монфису в этом году пока было не до тенниса. Сначала француз набирал форму, потом решал проблемы в личной жизни (успешно), и только сейчас Гаэль, кажется, снова готов сосредоточиться на игре.

Последний раз Монфис, который, между прочим, занимает в рейтинге 13-е место, выигрывал матч еще в феврале прошлого года. С тех пор у француза семь поражений кряду.

После проигрыша в первом круге Australian Open Монфис даже расплакался прямо во время общения с журналистами. С тех пор он еще не играл.

В 2016 году Гаэль дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло. После этого он ни разу не выступал на этом турнире.

Андухар

Андухар в первой половине марта сыграл на двух грунтовых турнирах. Сначала испанец дошел до четвертьфинала в Буэнос-Айресе. После побед над Хуаном Лондеро и Джанлукой Маджером 35-летний теннисист уступил Франсиско Черундоло.

В Сантьяго Андухар уже в первом матче проиграл колумбийцу Даниэлю Галану.

Все прогнозы на теннис

Свою единственную победу на харде в этом сезоне Андухар одержал в матче первого круга на Открытом чемпионате Австралии против француза Кентена Алиса.

Прогноз и ставка

На Монфиса в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.71, а на победу Андухара — за 2.19.

Ранее эти теннисисты провели между собой четыре матча и во всех выиграл Монфис.

Француз побеждал Андухара на разных этапах своей карьеры — с этим соперником у него никогда не было проблем.

Учитывая, что лучшие годы Андухара уже позади, все-таки рискнем поставить на Монфиса. Совсем недавно Гаэль и его девушка Элина Свитолина объявили о помолвке, и это событие тоже должно помочь французу, который ранее был просто в ужасном психологическом состоянии.

Ставка — победа Монфиса за 1.71.

Опасный вариант — ставка на победу Монфиса в двух сетах за 2.77.