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    Монфис наконец-то прервет серию поражений?

    Монфис — Андухар. Прогноз (к. 1.71) и ставки на турнир в Монте-Карло 12 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Андухар
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против испанца Пабло Андухара в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Монфис — Андухар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Монфис

    Монфису в этом году пока было не до тенниса. Сначала француз набирал форму, потом решал проблемы в личной жизни (успешно), и только сейчас Гаэль, кажется, снова готов сосредоточиться на игре.

    Последний раз Монфис, который, между прочим, занимает в рейтинге 13-е место, выигрывал матч еще в феврале прошлого года. С тех пор у француза семь поражений кряду.

    После проигрыша в первом круге Australian Open Монфис даже расплакался прямо во время общения с журналистами. С тех пор он еще не играл.

    В 2016 году Гаэль дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло. После этого он ни разу не выступал на этом турнире.

    Андухар

    Андухар в первой половине марта сыграл на двух грунтовых турнирах. Сначала испанец дошел до четвертьфинала в Буэнос-Айресе. После побед над Хуаном Лондеро и Джанлукой Маджером 35-летний теннисист уступил Франсиско Черундоло.

    В Сантьяго Андухар уже в первом матче проиграл колумбийцу Даниэлю Галану.

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    Свою единственную победу на харде в этом сезоне Андухар одержал в матче первого круга на Открытом чемпионате Австралии против француза Кентена Алиса.

    Прогноз и ставка

    На Монфиса в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.71, а на победу Андухара — за 2.19.

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    Ранее эти теннисисты провели между собой четыре матча и во всех выиграл Монфис.

    Француз побеждал Андухара на разных этапах своей карьеры — с этим соперником у него никогда не было проблем.

    Учитывая, что лучшие годы Андухара уже позади, все-таки рискнем поставить на Монфиса. Совсем недавно Гаэль и его девушка Элина Свитолина объявили о помолвке, и это событие тоже должно помочь французу, который ранее был просто в ужасном психологическом состоянии.

    Ставка — победа Монфиса за 1.71.

    Опасный вариант — ставка на победу Монфиса в двух сетах за 2.77.

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