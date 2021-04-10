Испанец Пабло Карреньо-Буста сыграет против соотечественника Альберта Рамоса в полуфинале турнира в Марбелье (Испания). Матч пройдет 10 апреля, начало — в 14:00 мск. Карреньо-Буста — Рамос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карреньо-Буста

Карреньо-Буста проводит всего лишь четвертый турнир в этом году, но, судя по недавним матчам, он неплохо готов к грунтовой части сезона.

В Марбелье Пабло попал в число сеяных и стартовал благодаря этому сразу со второго круга.

В первом матче Карреньо-Буста выиграл в двух сетах у Марио Виеллы-Мартинеса, а в четвертьфинале разгромил южнокорейца Квон Сун Ву — 6:4, 6:0.

В прошлом сезоне Карреньо-Буста дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где проиграл Новаку Джоковичу.

Рамос

Рамос открыл грунтовый сезон еще в конце февраля на турнире в аргентинской Кордове. Там Рамос дошел до финала, где проиграл Хуану Мануэлю Черундоло.

В начале марта испанский теннисист сыграл в Буэнос-Айресе. На этот раз Рамос уступил в полуфинале Франсиско Черундоло.

Все прогнозы на теннис

В Марбелье Альберт тоже начал со второго раунда. После победы над Ричардасом Беранкисом 33-летний теннисист выиграл у Норберта Гомбоша. В обоих случаях — в трех сетах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Карреньо-Бусту за 1.41, а на Рамоса — за 3.10.

Три из четырех предыдущих матча между этими теннисистами завершились в пользу Карреньо-Бусты.

Скорее всего, Пабло увеличит преимущество в противостоянии с Рамосом, который в предыдущих матчах выглядел все-таки не так убедительно.

Ставка — победа Карреньо-Бусты в двух сетах за 2.07.