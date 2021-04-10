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    Карреньо-Буста не отдаст Рамосу ни одного сета?

    Карреньо-Буста — Рамос. Прогноз (к. 2.07) и ставки на турнир в Марбелье 10 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Карреньо-Буста — Рамос
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    Пабло Карреньо-Буста
    Испанец Пабло Карреньо-Буста сыграет против соотечественника Альберта Рамоса в полуфинале турнира в Марбелье (Испания). Матч пройдет 10 апреля, начало — в 14:00 мск. Карреньо-Буста — Рамос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карреньо-Буста

    Карреньо-Буста проводит всего лишь четвертый турнир в этом году, но, судя по недавним матчам, он неплохо готов к грунтовой части сезона.

    В Марбелье Пабло попал в число сеяных и стартовал благодаря этому сразу со второго круга.

    В первом матче Карреньо-Буста выиграл в двух сетах у Марио Виеллы-Мартинеса, а в четвертьфинале разгромил южнокорейца Квон Сун Ву — 6:4, 6:0.

    В прошлом сезоне Карреньо-Буста дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где проиграл Новаку Джоковичу.

    Рамос

    Рамос открыл грунтовый сезон еще в конце февраля на турнире в аргентинской Кордове. Там Рамос дошел до финала, где проиграл Хуану Мануэлю Черундоло.

    В начале марта испанский теннисист сыграл в Буэнос-Айресе. На этот раз Рамос уступил в полуфинале Франсиско Черундоло.

    Все прогнозы на теннис

    В Марбелье Альберт тоже начал со второго раунда. После победы над Ричардасом Беранкисом 33-летний теннисист выиграл у Норберта Гомбоша. В обоих случаях — в трех сетах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Карреньо-Бусту за 1.41, а на Рамоса — за 3.10.

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    Три из четырех предыдущих матча между этими теннисистами завершились в пользу Карреньо-Бусты.

    Скорее всего, Пабло увеличит преимущество в противостоянии с Рамосом, который в предыдущих матчах выглядел все-таки не так убедительно.

    Ставка — победа Карреньо-Бусты в двух сетах за 2.07.

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