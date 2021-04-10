Карреньо-Буста
Карреньо-Буста проводит всего лишь четвертый турнир в этом году, но, судя по недавним матчам, он неплохо готов к грунтовой части сезона.
В Марбелье Пабло попал в число сеяных и стартовал благодаря этому сразу со второго круга.
В первом матче Карреньо-Буста выиграл в двух сетах у Марио Виеллы-Мартинеса, а в четвертьфинале разгромил южнокорейца Квон Сун Ву — 6:4, 6:0.
В прошлом сезоне Карреньо-Буста дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где проиграл Новаку Джоковичу.
Рамос
Рамос открыл грунтовый сезон еще в конце февраля на турнире в аргентинской Кордове. Там Рамос дошел до финала, где проиграл Хуану Мануэлю Черундоло.
В начале марта испанский теннисист сыграл в Буэнос-Айресе. На этот раз Рамос уступил в полуфинале Франсиско Черундоло.
В Марбелье Альберт тоже начал со второго раунда. После победы над Ричардасом Беранкисом 33-летний теннисист выиграл у Норберта Гомбоша. В обоих случаях — в трех сетах.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Карреньо-Бусту за 1.41, а на Рамоса — за 3.10.
Три из четырех предыдущих матча между этими теннисистами завершились в пользу Карреньо-Бусты.
Скорее всего, Пабло увеличит преимущество в противостоянии с Рамосом, который в предыдущих матчах выглядел все-таки не так убедительно.
Ставка — победа Карреньо-Бусты в двух сетах за 2.07.